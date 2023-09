Declaró el conductor del camión involucrado en la muerte de Huguito Flores: su versión del accidente

Después de la trágica muerte de Hugo Flores tras un accidente ocurrido en la Ruta 34, el conductor del camión involucrado en el siniestro vial que se cobró la vida del cantante declaró y dio su versión de los hechos . Daniel Roldán se desligó su responsabilidad del siniestro, por el cual falleció el artista junto a su pareja y su cuñado. El resultado de alcoholemia dio negativo y no tiene ningún tipo de antecedente.

Durante la deposición, que no duró más de una hora, el chofer dio su versión de los hechos e indicó que, por la noche del miércoles 20 de septiembre, se trasladaba a su lugar de trabajo en su camión y portando una cisterna de agua.

Roldán recordó que, en un momento, sitió un impacto en la parte trasera del vehículo y, para poder estabilizarlo, paró en la banquina, a unos 100 metros del hecho. Bajó y trató de socorrer a las personas que sufrieron el accidente.

En lo que respecta a las condiciones del camión, Roldán indicó que tenía una luz de la parte trasera izquierda y que también funcionaban las dos delanteras.

El abogado del conductor, Eduardo Chávez, aseguró que pedirá la excarcelación, debido a que el pedido del beneficio para Roldán se funda en que la acusación de homicidio culposo y lesiones culposas, le permite hacerlo.

Además, el letrado aseguró que Roldán vive en la localidad de Garza, por lo que no hay peligro de fuga, y que durante el accidente vial no huyó. El resultado de alcoholemia dio negativo y no tiene ningún tipo de antecedente.

Una multitud despidió los restos de Huguito Flores en Santiago del Estero

Una multitud de gente despide los restos de Huguito Flores en Santiago del Estero, el artista que perdió la vida en un trágico accidente sobre la ruta 34 junto a su esposa y su cuñado.

El cuerpo del cantante fue enterrado en el cementerio Aires del Pinar, luego de recibir múltiples homenajes en todo el país y un conmovedor velorio en Ituzaingó. Su hija, de apenas 3 años y que viajaba con su familia al momento del choque, presenta una leve mejoría en su salud y continúa internada.

Desde el día jueves, el representante de la música guaracha lo estuvieron velando en el Centro Recreativo La Banda y por pedido de parte de su familia que vive en el partido de la provincia de Buenos Aires, el cuerpo fue trasladado para también darle un sentido adiós.

Finalmente durante la jornada del domingo, se realizó el entierro en el cementerio de la provincia de Santiago del Estero junto a Karina Soledad Enriquez, su esposa, con quien se había casado seis días antes del fatal accidente y su cuñado Rubén.

“Hay un dato de último momento, que tiene que ver con Catalina, su hija de tres años. Ella se recupera y podrian estar sacándole el tubo de oxigeno. Ya sabemos que ella está evolucionando en su estado de salud, sus órganos se estaban desinflamando”, informó el periodista de C5N, desde el lugar.