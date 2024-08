De los grandes escenarios a la cruda realidad: la ex-Bandana que reparte comida a gente en situación de calle

“Hace casi dos meses que estamos haciendo esto de recaudar comida de gente en situación de calle y ahora ya no podemos parar. Con el poder que tengo, lo único que puedo hacer es esto. Puedo decir que alguna vez me pasó algo así, yo era chica y no me acuerdo”, indicó a C5N.

Lissa Vera Captura de pantalla

Si bien la idea empezó a fin de año, la decisión final la tomaron hace poco tiempo y comenzaron con las muestras de solidaridad para para poder llevar alimento no solo en medio de la situación económica, sino también para contribuir con la situación en invierno.

En la zona donde reparten también hay una iglesia que brinda comida caliente como guisos, polenta o fideos para también ayudar. La cantante consideró que hay mucho para hacer y que es necesario seguir colaborando para poder aportar.

La artista sostuvo que “si la gente no ayuda, más que eso no puedo y me desespera. No hay que esperar que lo hagan los demás”. Para eso difundió su cuenta de Instagram @lissavera para que la gente pueda coordinar para acercar alimentos y poder seguir con su idea de ayudar a cada vez más gente.