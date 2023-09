Cúneo Libarona, el abogado del polista que atropelló y mató a un peatón en la 9 de Julio: "No es responsable"

El incidente ocurrió este domingo alrededor de las 5.30 de la mañana a la altura de la calle Arroyo, frente a la embajada de Francia. En circunstancias que se investigan, el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok embistió a un joven y luego escapó.

El defensor de la familia Novillo Astrada, Rafael Cúneo Libarona, explicó en diálogo con C5N que cerca pasada las 7 de la mañana llegaron a la Comisaría y el joven quedó a disposición “de la Comisaría, Fiscalía y Juzgado para cualquier medida que quieran hacer”, como por ejemplo, el de alcoholemia.

“Trajimos la camioneta que es la que tuvo el impacto con el señor que se cruzó para que hagan las pericias de planimetría que son importantes para las huellas de frenado, para que a la camioneta también le hagan un examen de dónde se impactó”, detalló el abogado.

Al mismo tiempo, el defensor de la familia aseguró que su defendido quedará detenido en el transcurso del día y que será indagado este lunes por la Justicia. “Va a quedar detenido y será indagado este lunes y veremos si ordenan su libertad, esta noche va a quedar detenido. Él va a declarar y explicar la situación”, agregó.

Cúneo Libarona indicó que Novillo Astrada “no tiene antecedentes penales” y que el hecho quedó caratulado como “homicidio culposo”, sin embargo, aclaró que si bien esa es la calificación legal, “ahora hay que demostrar en la investigación si es autor del delito”. “Él no es responsable de esta situación porque él frenó en el semáforo, le da marcha cuando le da color verde y hace un impacto imprevisto que no se pudo evitar con una persona que lamentablemente genero la muerte”, remarcó.

Un joven polista atropelló y mató a un peatón: cómo fue el incidente

El abogado Rafael Cúneo Libarona explicó que la camioneta en la que se trasladaba el joven polista Cruz Novillo Atrada tiene el impacto en el lado izquierdo: “Lamentablemente, no se pudo evitar el accidente. Según pudimos ver en las imágenes, este señor había cruzado en un lugar ajeno a las líneas peatonales, aparentemente había cruzado 20 metros después”.

“Cruz novillo venía de frenar en el semáforo anterior que estaba en rojo, cuando se habilitó para avanzar, a los 15 metros, impacta contra algo que era esta persona, a las cinco de la mañana”, detalló sobre cómo se habrían dado los hechos que quedaron comprobados por unas cámaras de seguridad que captaron el momento del hecho.

El polista que protagonizó el incidente conducía su camioneta se dio a la fuga tras el impacto. Sobre ese punto, Cúneo Libarona aseguró que esa reacción se dio “debido a que el joven tenía un mellizo que murió en un accidente de tránsito”. “No frenó por el miedo, el recuerdo del hermano, no lo pudo sostener, no frenó en el lugar. Además, tuvo miedo y no sabía si esta persona estaba acompañada y si lo podía golpear. Vivimos en una sociedad muy agresiva”, sostuvo el abogado en C5N.