Cuáles son las principales hipótesis a 15 días de la desaparición de Loan

Embed

Después de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sobre el caso, que aclaró que " voy a ir con todo. Voy a ir con buzos, voy a ir con personal de monte que estoy trayendo. Voy a ir con equipos radiológicos para ver las panzas de animales. Hay que ir con todo porque hay yacarés, hay pumas. Hay de todo en la zona".

A raíz de esto, en diálogo con C5N el profesor Universitario en Criminología, Raúl Torres, explicó que si bien "es posible" realizar lo que propone la Ministra de Seguridad en "algunos casos cuando uno investiga cadáveres en estado crítico" donde se "han recuperado cadáveres en grandes reptiles, no ha ocurrido en Argentina".

En relación a las hipótesis que maneja la Justifia detalló que "cuando uno no tiene un móvil claro o una motivación clara, o el caudal probatorio no lo lleva en un sentido, tiene que tomar las hipótesis más probables son la del hecho accidental en la zona aledaña al naranjal, la segunda es la posibilidad de una apropiación del niño, sea la eventual hipótesis de trata que no la veo como instalada como primera opción, ese tipo de mecanismo requiere de cierto grado de planificación que aquí no ha ocurrido".

Cuáles son las principales hipótesis de la investigación

Homicidio con ocultamiento : intensifican los rastrillajes en zona cero y cuadrantes linderos en la parte trasera de la casa de la abuela hicieron una excavación porque había tierra removida.

: intensifican los rastrillajes en zona cero y cuadrantes linderos en la parte trasera de la casa de la abuela hicieron una excavación porque había tierra removida. Accidente por ocultamiento : dudan de la falta de rastros pero sospechan de Maciel (y el jefe de la policía) actuó como encubridor. Posibilidad de un accidente y hayan ocultado el cuerpo de Loan.

: dudan de la falta de rastros pero sospechan de Maciel (y el jefe de la policía) actuó como encubridor. Posibilidad de un accidente y hayan ocultado el cuerpo de Loan. Accidente con interacción de fauna

Sustracción con entrega : sin rastros de violencia en la zona cero y captado por alguien a quien conocía.

: sin rastros de violencia en la zona cero y captado por alguien a quien conocía. Sustracción con violencia : hipótesis lejana por falta de signos de violencia.

: hipótesis lejana por falta de signos de violencia. Se perdió : el paso del tiempo sin rastros la ponen en duda (debería haber hallado algo).

: el paso del tiempo sin rastros la ponen en duda (debería haber hallado algo). Accidente mortal y abandono: no se descarta, pero deberían haberlo hallado.

La hipótesis del accidente y el descarte del cuerpo

El abogado familiar Roberto Méndez descartó la hipótesis de que Loan fue embestido en un accidente por una camioneta blanca dentro del campo y que hubieran ocultado o descartado el cuerpo.

Este planteo fue el que hizo el Dr. Jorge Monti, el defensor de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, dos de los seis detenidos, sobre la muerte del niño arrollado por un auto en el campo y el encubrimiento del hecho. En este sentido, el abogado de parte de la familia indicó que "la versión de los hechos está descartada".

Actualmente la causa, en la Justicia Federal, ya no es un caso de "trata de personas" sino que está caratulada como "averiguación de ilícito". Entre las nuevas acciones, se conoció que a las 2 de la mañana de este jueves, allanaron violentamente la casa de la abuela Catalina para incautarle el celular.