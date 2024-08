Cuáles son las cinco tradiciones más únicas para hacer un velorio en todo el mundo

Qué tradiciones sobre los velorios son las más llamativas en el mundo

Embalsamamiento Extremo

Se trata de una práctica que se inició en Puerto Rico años atrás y, poco a poco, se fue extendiendo a diferentes lugares del Caribe y de los Estados Unidos como un servicio funerario alternativo.

En lugar de despedir a los muertos dentro de un ataúd, una funeraria comenzó a embalsamar a los difuntos en una posición natural, como si estuvieran sentados en una silla y vestidos con su ropa preferida. Aún se desconoce si esto comenzó a hacerse por pedido de una familia o por sugerencia de la funeraria, sin embargo, que el muerto esté sentado y rodeado de todos los cercanos desató todo tipo de posturas.

En Estados Unidos comenzó a popularizarse con el paso del tiempo y los familiares pueden verlo por última vez como si estuvieran vivos. Los costos son demasiado elevados y se debe a lo poco tradicional de los procedimientos.

Famadihana

Los miembros de algunas comunidades en la isla de Madagascar consideran que la muerte no es eterna y que los espíritus de los seres queridos quieren volver a menudo a la tierra. Es por eso que realizan un funeral cada cinco o seis años que se conoce como Famadihana o también como “el giro de los huesos”. El procedimiento consiste en abrir la cripta de la familia y sacar los cuerpos de los muertos para bailar y reunirse con ellos.

FUNERAL.jpeg

Los restos que se encuentran en descomposición, son rociados con perfumes para controlar el olor. Además, los familiares le narran a los muertos las anécdotas personales y les piden favores.

Torre del Silencio

Los Parsi, un grupo étnico de la India, siguen las enseñanzas del profeta persa Zoroastro y realizan un ritual funerario muy particular para cumplir con los requerimientos de su religión. El mismo consiste en respetar los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Al tener este estilo de creencia, no pueden enterrar a sus muertos para no perturbar la tierra. Tampoco pueden arrojarlos a un río, para no molestar al agua.

Como ocurre con otras culturas, no pueden incinerarlos porque el humo contamina el aire y por eso colocan a los muertos en lo alto de una torre la cual llaman Dakhma, o “Torre del Silencio”, donde los cuerpos sin vida son devorados por aves de carroña. Una vez que son consumidos en su totalidad, los huesos quedan a la intemperie para que los rayos del sol terminen de calcinar los huesos.

Banda de Jazz de Nueva Orleans

La procesión acompañada de una banda de jazz es una procesión funeraria que se realiza en los Estados Unidos, más precisamente en Nueva Orleans. Muchas familias suelen hacer una procesión con el féretro desde su casa hasta el cementerio acompañados por la banda que empieza tocando temas tristes. Sin embargo, en un determinado momento cambian por algo más alegre y festivo para convertir la tristeza en una celebración de la vida que tuvo el difunto.

Ngaben o Pira Funeraria de Bali

En Ngaben, Indonesia incineran el cuerpo del muerto para liberar su alma para que pueda ascender a un plano superior. El fuego y la celebración musical tienen como objetivo ayudar a la liberación porque creen que el alma lucha entre el bien y el mal y puede quedarse atrapada en un plano inferior habitado por seres malignos. Es por eso que las familias gastan grandes sumas de dinero para asegurar que sus parientes tengan acceso a esta ceremonia de cremación. Sucede en algunos casos que las familias tienen que conservar el cuerpo por unos días y meses hasta que pueden financiar apropiadamente la pira funeraria.

Al ser tan elevados los costos de esto funerales, las familias adquieren -previamente- un seguro de gastos funerarios. Existe un programa conocido como Funeral Advantage que es utilizado para cubrir gastos finales que acarrea la muerte de un familiar, desde los costos del funeral hasta gastos médicos o deudas de tarjetas de crédito.