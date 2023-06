Cuál es el uso correcto de por qué, porque o por qué

En este caso, dos palabras de tres letras que juntas o separadas significan cosas diferentes. Al decirlas, el contexto y la entonación no dejan dudas. Pero todo cambia cuando hay que escribirlas. Ellas son por qué, porque o por qué.

Cuándo se escribe "por qué"

Esta secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué es la reina de las preguntas periodísticas, ya que exige una explicación. La Real Academia Española (RAE) informa que sirve para introducir oraciones interrogativas y exclamativas, directas e indirectas.

En este caso, agrega la RAE, qué lleva tilde diacrítica (distingue palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado). Marca la diferencia con el relativo y la conjunción que.

Estos son algunos ejemplos:

¿ Por qué Estados Unidos lidera las estadísticas de contagios?

Estados Unidos lidera las estadísticas de contagios? ¡ Por qué lugares tan lindos paseamos!

lugares tan lindos paseamos! No entiendo por qué estamos así.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu) explica otra secuencia, en la cual que no lleva tilde. Es una combinación entre la preposición por y el pronombre relativo que, entre los que se puede intercalar un artículo. Ejemplo: Esas fueron las razones por (las) que no votó.

También puede tratarse de la preposición por exigida por el verbo, sustantivo o adjetivo, y la conjunción subordinante que. Ejemplo: Me preocupo por que no me dejes ahora.

Cuándo se escribe "porque"

Posiblemente, el uso de esta conjunción (palabra invariable que manifiesta relaciones de coordinación o subordinación) sea uno de los más populares. Como explica la RAE, al ser porque una conjunción átona, no lleva tilde. Añade que, como conjunción causal, introduce oraciones subordinadas que expresan causa.

En este caso, se puede reemplazar por locuciones como puesto que o ya que. Por ejemplo:

No fui a la cena porque no tenía hambre.

no tenía hambre. Alternativa: No fui a la cena ya que no tenía hambre.

La conjunción porque (sin tilde) también suele utilizarse como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia por qué. Ejemplo.

—¿Por qué no viniste?

—Porque no tenía hambre.

Otro uso de porque es como conjunción final, seguida de un verbo en subjuntivo, con sentido equivalente a para que. Aunque es preferible utilizar una sola palabra, está admitida la grafía por que. Ejemplo:

Hice cuanto pude porque no caminara así.

no caminara así. Hice cuanto pude por que no caminara así.

Cuándo se escribe "por qué"

Tal como explica la RAE, porqué es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, que se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Y como es un sustantivo, normalmente, va precedido de artículo u otro determinante. Algunos ejemplos:

El porqué de las cosas.

de las cosas. Entiendo el porqué de tu ausencia.

Y por supuesto que este sustantivo tiene plural: