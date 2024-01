Cuál es el mejor asiento de un avión según la inteligencia artificial.

La capacidad de brindar respuestas y generar imágenes de alta calidad que tiene la inteligencia artificial no deja de sorprender. Es cierto que en muchas ocasiones las respuestas que dan sus chatbot son bastante curiosas y, por cierto, algunas son muy acertadas. Mientras que, en otras tantas las respuestas pueden parecerle a muchos un tanto absurdas. Es que la IA básicamente ha tocado todos los temas y pareciera ser que no queda ninguno por analizar, sin embargo, la tecnología no se toma descanso y en esta ocasión reveló cuál es el mejor asiento de un avión para viajar.