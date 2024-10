Cromañón: sobrevivientes y familiares de las víctimas piden una sesión especial al Congreso para evitar que se caiga la expropiación

A días de vencerse el plazo, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón plantearon al Congreso la posibilidad de un proyecto de prórroga para dicha Ley, que ya fue presentado en el Senado a través de Sergio Uñac y en Diputados el 21 de octubre, pero aún no se puso en discusión.

diputados cromañon

"Se trata de una carrera contra reloj para que se consiga el urgente tratamiento y para lograr las voluntades de votarlo. No debería ser un problema ya que la ley de expropiación fue votada por todo el arco político de 2022. Muchos de esos diputados y senadores aún continúan en sus cargos, además de representar a sus fuerzas políticas", señala el comunicado de las organizaciones de Cromañón.

"La prórroga permitiría dar un plazo mayor para que se pueda finalizar el trámite judicial y lograr entrar al boliche para tasarlo y poder comenzar realmente el proceso expropiatorio. Sin estas condiciones, todo el esfuerzo de años de trabajo se caerá", añadieron.

Qué dice la ley de expropiación de Cromañón

La norma establece que la propiedad estará destinada a crear "un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido", para lo cual "se creará una muestra permanente" que relatará esa historia "y se organizarán actividades culturales e informativas".

En el texto reglamentario, además, se indica que "la edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre" y se deberá garantizar la "conservación preventiva, curativa y de restauración" del local, "por lo que gozarán de protección por parte del Estado".

También, se instruyó al Ministerio de Justicia a que “coordine las acciones necesarias con el fin de efectivizar el inmediato uso del inmueble sujeto a expropiación”, mientras la Secretaría de Derechos Humanos debería mantener informados a los familiares de las víctimas y a las y los sobrevivientes sobre el desarrollo del proceso.

Por otra parte, la norma establece la creación de Comisión Administradora de los predios popularmente conocidos como República Cromañón, conformada por miembros de la secretaría y sobrevivientes o familiares de víctimas, que estará a cargo de la administración del espacio dedicado a la memoria.

Además se constituyó el Consejo de las Víctimas Sobrevivientes y de Familiares de las Víctimas Fatales, que tendrá las funciones de elegir a las y los representantes que formarán parte de la Comisión y de participar en los lineamientos generales de los usos específicos de los espacios, los contenidos que se expondrán en la muestra y su difusión, entre otras.

Las organizaciones que impulsan y pelean por la expropiación son: Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón, Que no se Repita y Sin Derechos no hay Justicia.