Cromañón: la expropiación está a un paso de caerse a casi 20 años de la masacre

A casi 20 años de la masacre de Cromañón , la expropiación de los inmuebles donde ocurrió todo - que había sido sancionada a fines del 2022 - está a punto de caerse . Desde las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas reclaman que el Congreso prorrogue el plazo por dos años para no tener que empezar el camino desde cero y que ese lugar se convierta en un espacio memoria.

La ley 27.695 , sancionada en octubre de 2022 por casi unanimidad de ambas cámaras, declaró "de utilidad pública y sujeto a expropiación" los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures donde funcionó República Cromañón. Un año y dos meses después, el gobierno de Alberto Fernández decidió finalmente reglamentar la ley, al final de la gestión. Ya pasó casi un año y no se movió ni un centímetro en la reglamentación para avanzar con la expropiación del lugar.

Ahora, la expropiación puede caerse. El artículo 33 de la ley 21.499 (Régimen de Expropiaciones), establece: “Se tendrá por abandonada la expropiación -salvo disposición expresa de ley especial- si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica”.

Hasta el momento, existe un proyecto en el Senado y otro en Diputados para prorrogar la ley. El martes 22 de octubre se llevará a cabo una actividad en la puerta del Congreso para visibilizar el reclamo.

“La situación es angustiante”, definió Santiago Barea, integrante de la Organización 30 de Diciembre, a C5N y recordó que junto a las organizaciones que impulsan la expropiación estuvieron más de un año batallando para que se reglamente la ley, que finalmente se logró el 1 de diciembre de 2023, a nueve días que cambie el gobierno.

Cromañón

En esa línea, explicó: “Cuando se expropia un inmueble hay que poner un sujeto expropiante, quien lo hace es el Ejecutivo y determinó que sea la Secretaría de Derechos Humanos, veníamos trabajando bastante con la secretaría cuando estaba Pietragalla, su equipo nos dio una mano muy grande. Finalmente salió una reglamentación, no era la que queríamos, pero salió. Y ahora tenemos la situación que la ley 27.695, que se sancionó en octubre de 2022, se está por cumplir dos años, y la lectura que hacemos de la ley de expropiaciones, es que si a los dos años de expropiar, no inicias el juicio de expropiación, la ley se cae”.

Detalló que “la Secretaría de Derechos Humanos actual inició una causa judicial para que el Tribunal de Tasación para que el tribunal pueda ingresar al inmueble y tasar, pero el juez rechazó esa posibilidad. Por la vía administrativa, nos dicen que no se puede ingresar porque la empresa no da la llave, que está a nombre de Rafael Levy” y señaló que la otra vía, que es la legislativa, se está “hablando con legisladores nacionales para que saquen una ley que prorrogue esto”.

Cromañón, espacio de memoria y lucha

La idea de que el boliche República Cromañón se convierta en un espacio de memoria surgió hace varios años por parte de las organizaciones de sobrevivientes y familiares de la masacre al ver que la Justicia había decidido devolverle la llave a uno de los responsables de la masacre, el empresario Rafael Levy.

“Teníamos la noticia por los vecinos de la zona de que habían tirado la pertenencia de los chicos y sobrevivientes, cuestiones que hacían al relato histórico de lo que había pasado esa noche y que estaban tirando todo a un volquete de basura”, relató Santiago y advirtió que “se estaba borrando la huella de lo que pasó el 30 de diciembre”.

Asimismo, planteó que es de suma importancia que el espacio donde funcionaba Cromañón se convierta en un espacio de memoria: “Implica la construcción y generación de un espacio que nos permita referenciar, tener un punto de encuentro y nos permita hacerlo de cara a la sociedad para que no se olvide lo que sucedió”.

Cromañon

Además, advirtió: “Cromaño no lo entendemos sin la lógica lo que fue el 2001 y los ‘90, la post crisis, todo lo que pasó en Argentina. Nosotros vemos puntos de coincidencia con lo que pasa ahora, es importante que exista un espacio de memoria, para no olvidar lo que pasó ni para olvidar a las 194 víctimas que se llevó la masacre. Un gobierno recibió coimas de un empresario para hacer la vista gorda con controles y seguridad. Acá funcionó una estructura corrupta que habilitó este tipo de cuestiones”.

“Es el discurso individualista que hoy vuelve a reinar. Un espacio así nos permite tener presente a las víctimas y alumbrar para lo que viene. Hace 20 años luchamos contra el olvido y la justicia para que el lugar no esté en manos de sus perpetradores”

A 20 años de la masacre, la herida continúa abierta. “Nos queda el gusto amargo de saber que muchas cosas no se han podido cambiar”, reflexionó Barea, sobreviviente de esa noche, pero puso en valor que esa noche también prevaleció “los valores de la solidaridad porque el 50% de los chicos que fallecieron ese día fue porque volvieron a entrar para salvar a sus amigos y a desconocidos. Dar la vida por el otro es un valor que estuvo presente ese 30 de diciembre”.

Qué dice la ley de expropiación de Cromañón

La norma establece que la propiedad estará destinada a crear "un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido", para lo cual "se creará una muestra permanente" que relatará esa historia "y se organizarán actividades culturales e informativas".

En el texto reglamentario, además, se indica que "la edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre" y se deberá garantizar la "conservación preventiva, curativa y de restauración" del local, "por lo que gozarán de protección por parte del Estado".

También, se instruyó al Ministerio de Justicia a que “coordine las acciones necesarias con el fin de efectivizar el inmediato uso del inmueble sujeto a expropiación”, mientras la Secretaría de Derechos Humanos debería mantener informados a los familiares de las víctimas y a las y los sobrevivientes sobre el desarrollo del proceso.

Por otra parte, la norma establece la creación de Comisión Administradora de los predios popularmente conocidos como República Cromañón, conformada por miembros de la secretaría y sobrevivientes o familiares de víctimas, que estará a cargo de la administración del espacio dedicado a la memoria.

Además se constituyó el Consejo de las Víctimas Sobrevivientes y de Familiares de las Víctimas Fatales, que tendrá las funciones de elegir a las y los representantes que formarán parte de la Comisión y de participar en los lineamientos generales de los usos específicos de los espacios, los contenidos que se expondrán en la muestra y su difusión, entre otras.

Las organizaciones que impulsan y pelean por la expropiación son: Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón, Que no se Repita y Sin Derechos no hay Justicia.