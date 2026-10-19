Pagan 2500 euros por mes por contar pingüinos: buscan empleados para trabajar menos de medio año

Una organización británica abrió una convocatoria laboral para cubrir puestos en la base de Port Lockroy, ubicada en la isla Goudier, en la Antártida. La oferta contempla salarios de entre 1.700 y 2.500 euros mensuales por una estadía de unos cinco meses , entre noviembre y marzo.

Además del sueldo, el paquete incluye alojamiento, comida y vestimenta térmica adecuada para las temperaturas extremas. Entre las tareas principales figuran la atención de los turistas que llegan en cruceros y el mantenimiento de la tienda de recuerdos.

A eso se suma la administración de la famosa "Penguin Post Office" . Por oficina de correo pasan más de 80.000 cartas y tarjetas en cada temporada, que el personal debe clasificar y sellar a mano.

El puesto tiene, sin embargo, una responsabilidad poco habitual. Los empleados hacen un seguimiento diario de la colonia de pingüinos Gentoo que habita la isla, una labor que aporta datos científicos para medir la evolución de la población.

Al comienzo de la temporada, el acceso del personal a ciertos sectores de la isla permanece estrictamente restringido "para no molestar a las aves durante la formación de los nidos". Cuando las aves terminan de poner los huevos, los trabajadores realizan un conteo metódico de los ejemplares y de sus nidos.

Las observaciones continúan después de la eclosión, para registrar su desarrollo. Esos registros son muy importantes para evaluar la evolución poblacional de la colonia y el impacto que tienen las visitas humanas sobre ella.

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La vida en la base es austera. Port Lockroy fue fundada por los británicos en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, y funcionó como instalación militar activa hasta 1962. Años más tarde se restauró y se convirtió en un museo histórico y un atractivo turístico protegido. Hay que tener en cuenta que en este lugar no hay agua corriente y que las reservas potables llegan en barco, teniendo una regla general en donde el personal puede bañarse una sola vez a la semana.