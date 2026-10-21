21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La insólita llamada entre Milei y Abascal: "Nada más divertido que patear culos de zurdos"

El Presidente y el líder de Vox mantuvieron un distendido diálogo durante la gira presidencial por España, en el que bromearon sobre su relación y respaldaron las críticas contra Pedro Sánchez. “Le dije ladrón también”, afirmó el mandatario argentino.

Por
Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. 

Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. 

Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. Entre bromas sobre su relación y elogios mutuos, el mandatario argentino volvió a cargar contra la izquierda y defendió sus declaraciones contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”.

El Gobierno pretende tratar el proyecto la próxima semana en Diputados.
Te puede interesar:

El Gobierno aceptó incorporar cambios en el proyecto de Soberanía Nacional y lo llevará a Diputados

En el marco de su visita a Madrid, Milei participó este miércoles del Nueva Economía Fórum 2026, donde cuestionó al presidente del Gobierno español y renovó sus críticas al socialismo, al tiempo que reivindicó las ideas liberales. Más tarde, mantuvo una conversación con el líder de Vox, en la que ambos celebraron su sintonía política.

La conversación entre Milei y Abascal

“Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, respondió Abascal, quien explicó que se encontraba recorriendo el norte de España y que le hubiera gustado encontrarse personalmente con el mandatario argentino.

“Qué lindo verte”, le dijo Milei. Abascal agradeció el discurso que había pronunciado y el Presidente contestó: “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”.

Durante el intercambio, Abascal también destacó el papel de una fundación vinculada al espacio político que lidera, a la que atribuyó haber contribuido a darle a Vox una proyección internacional. Además, se refirió a las repercusiones de los dichos de Milei contra Sánchez.

“Me ha preguntado la prensa sobre los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno y yo les digo: ‘¿Qué insulto? Lo ha llamado dictador, igual que yo. Parece que se acerca demasiado a la realidad’”, afirmó.

Milei coincidió con esa interpretación y redobló sus acusaciones contra el mandatario español. “Claro, es un problema de realidad extrema. Le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”, sostuvo.

“Todo muy bien dicho”, respondió Abascal. El Presidente cerró el intercambio con un breve “gracias”, en una conversación que volvió a dejar en evidencia la afinidad política entre ambos dirigentes y sus críticas compartidas al socialismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Noticias relacionadas

Sergio Massa en la UNSAM.       

Massa: "La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante"

Milei exportó su visión económica a Europa. 

Javier Milei en España: "Estamos haciendo más libres a los argentinos sacándoles de encima al Estado"

restitucion de la ley de tierras: diputados aprobo la ley de propiedad privada pero vuelve al senado

Restitución de la Ley de Tierras: Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada pero vuelve al Senado

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso

Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso y ratificó su relación con la derecha de España

el gobierno celebro la homologacion de 19 acuerdos colectivos enmarcados en la reforma laboral

El Gobierno celebró la homologación de 19 acuerdos colectivos enmarcados en la reforma laboral

Fue durante su paso por Madrid.

Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 6 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 28 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 54 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre

Hace 1 hora