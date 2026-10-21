La insólita llamada entre Milei y Abascal: "Nada más divertido que patear culos de zurdos" El Presidente y el líder de Vox mantuvieron un distendido diálogo durante la gira presidencial por España, en el que bromearon sobre su relación y respaldaron las críticas contra Pedro Sánchez. “Le dije ladrón también”, afirmó el mandatario argentino. Por Agregar C5N en









Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España.

Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. Entre bromas sobre su relación y elogios mutuos, el mandatario argentino volvió a cargar contra la izquierda y defendió sus declaraciones contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”.

En el marco de su visita a Madrid, Milei participó este miércoles del Nueva Economía Fórum 2026, donde cuestionó al presidente del Gobierno español y renovó sus críticas al socialismo, al tiempo que reivindicó las ideas liberales. Más tarde, mantuvo una conversación con el líder de Vox, en la que ambos celebraron su sintonía política.

En su visita a España, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal, quien se encuentra de gira por el país por la campaña electoral. pic.twitter.com/BqapyTIeRv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026 La conversación entre Milei y Abascal “Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, respondió Abascal, quien explicó que se encontraba recorriendo el norte de España y que le hubiera gustado encontrarse personalmente con el mandatario argentino.

“Qué lindo verte”, le dijo Milei. Abascal agradeció el discurso que había pronunciado y el Presidente contestó: “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”.

Durante el intercambio, Abascal también destacó el papel de una fundación vinculada al espacio político que lidera, a la que atribuyó haber contribuido a darle a Vox una proyección internacional. Además, se refirió a las repercusiones de los dichos de Milei contra Sánchez.