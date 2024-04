Crisis en los bolsillos: largas filas en la Facultad de Odontología para atenderse con o sin obra social

Frente al aumento de las prepagas, y el incremento de los costos particulares, cientos de personas esperan desde la 5 de la mañana para obtener un turno y atenderse. "No tengo obra social no llego a pagarla. Se abona algo pero la atención es muy buena", expresaron.

Frente al aumento de las prepagas, y el incremento de los costos particulares, largas filas se forman en la Facultad de Odontología para atenderse con o sin obra social. Cientos de personas esperan desde las cinco de la mañana para poder obtener un turno: " No tengo obra social no llego a pagarla . Se abona algo pero la atención es muy buena", expresaron.

Después del Decreto de Nececidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei que establece una desregulación económica, las prepagas aumentaron mes a mes el importe por sus servicios. Sumado a esto, el costo de las consultas particulares en odontología incrementaron, de forma particular una extracción está por arriba de los $40.000.

Frente a esta situación, los ciudadanos buscan una alternativa para poder atenderse en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Allí se acercó la periodista Mariela López Brown, para escuchar el testimonio de algunos de ellos, que esperan desde la 5 de la mañana para Mañanas argentinas por la pantalla de C5N.

"Es la primera vez que vengo, tengo prepaga pero igualmente vengo acá. Más allá que cobran los costos son completamente diferentes. Lo que pago acá un implante con la prepaga no me alcanza", expresó su testimonio una docente.

Entre los principales testimonios recogidos, algunas de las personas se acercaron a la Facultad de Odontología porque no tienen prepaga ni obra social. "Soy monotribustista, tengo mi obra social pero no me sirve. Atienden muy bien acá", afirmó uno de ellos.