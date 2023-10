Criopreservación de óvulos: una alternativa de pausa para las nuevas generaciones

“La tasa de recuperación es mayor de los 80%, aunque lo importante es que si aplico la técnica, el descongelamiento depende no solamente de las habilidades de quien lo practica sino también de la edad en la que se congela”, explicó la Dra Stella Lancuba, directora médica del centro Cimer, especialista en fertilidad.

Lancuba habla de un cambio cultural gigante y afirma que existe un “crecimiento logarítmico en todo el mundo” de mujeres por encima de los treinta años que se acercan a consultar por el tratamiento. Si bien existen diversas razones y factores que motivan la decisión, es posible enumerar que los móviles tengan que ver con la independencia, el deseo de desarrollarse profesionalmente o planes que simplemente no vayan de la mano con la maternidad en este momento de las vidas de las mujeres que incurren en la vitrificación de óvulos.

Sin embargo, la médica hace foco en que, tras meses de investigación, los casos más comunes se dan en mujeres que salen de una relación consolidada que no funcionó: “Eso produce un análisis profundo de esta temática. El fracaso en la pareja hace que se den cuenta de que el reloj biológico pasa y este tratamiento permite ponerse en pausa para proyectarse en el futuro”.

Lamentablemente, aunque se quiera aceptar o no, el reloj biológico es una realidad y tiene fuerte injerencia en la criopreservación de las gametas sexuales. “Si se realiza el tratamiento antes de los 30 años, cuando se descongela hay un 90% de probabilidad de que los óvulos tengan alta competencia. A los 35, esta probabilidad se reduce a un 40%, mientras que en personas mayores de 35 el porcentaje es más incierto”, explicó la experta en fertilidad.

En cuanto a la expectativa de fertilidad, la doctora contó que esta es “razonable relacionada a su propio potencial”, a la vez que detalló que el tratamiento incluye “estudios que son preventivos de lo que puede pasar, como el de la reserva ovárica que es conteo folicular para hacer una predicción temprana de los óvulos que podrían extraerse”.

Más allá de la decisión en mujeres sanas por mero interés, también es un tratamiento recomendado en pacientes oncológicas, según contó Lancuba: “Puede hacerse para resguardar la fertilidad, obviamente de acuerdo al tipo de tumor que padezcan. Beneficia a millones de pacientes y es una técnica que ya está mundialmente instalada y tiene que ir de la mano de prevención”.

Útero Las mujeres mayores a 35 años tienen menor probabilidad de fertilidad.

“Lo interesante de la vitrificación es que está dirigida a una población joven que no sabe si quiere ser mamá, ni tampoco tiene idea de qué va pasar con su plan reproductivo. Es una opción práctica para resguardar tus óvulos en un momento en el que no tenés plan de fertilidad definido. Quizá después estas mujeres tengan sus hijos naturalmente y le den valor”, cerró la doctora.

Expertos aseguran que en Argentina tiene un precio diez veces menor de lo que puede conseguirse en el resto del mundo.

“Siempre tuve el deseo de maternar”, la experiencia de Julia

Julia es periodista, tiene 34 años, vive en Madrid y hace dos que decidió congelar sus óvulos para preservarlos hasta el día que decida ser mamá.

“Antes de la pandemia me habían diagnosticado un quiste, me lo detectaron y me tenía que hacer un seguimiento. Iba creciendo hasta que mi ginecóloga me recomendó hacerme la cirugía. Me lo extirparon una porción del ovario, muy chiquito”, narró.

Pero algo le llamó la atención: “Siempre que hacía la consulta ginecológica me preguntaban cuándo iba a ser madre. Es incómoda, pero siempre estaba. Otra de las preguntas que comenzó a dar vuelta desde mis 28 años debido a esta situación puntual fue la de ‘¿por qué no congelás?’”

“La realidad es que yo siempre tuve el deseo de maternar, por eso dije: ‘¿Por qué no?’ Si no tengo cadena de infertilidad en mi familia… Ahí me decidí”, relató la comunicadora. Julia reconoce que tenía el deseo de maternidad muy despierto y es por eso que el bichito le picaba: “Ya soy tía y no soy joven ni vieja. Estoy en el umbral, pero había decidido esperar porque sabía que tenía que poner el cuerpo ante un tratamiento muy invasivo”.

Tras una extenuante investigación en distintas clínicas de fertilidad, se inclinó por una y activó con el tratamiento. El mismo es mega cuidadoso: se tiene en cuenta el ciclo menstrual, el método anticonceptivo y se realizan estudios de reserva ovárica. “Me dijeron que tenía que tomar medicamentos y yo pensaba que era oral. Pero era con inyección: me tenía que inyectar hormonas: etrotide, pergoveris, ovidrel y gonal”, contó.

“Estaba mareada, tenía muchos cambios anímicos y me sentía muy hinchada. Decidí buscar contención en mi psicóloga, mi familia y mis amigas, dado que desde el centro no me la ofrecieron. Me costó, esos días inyectada fueron terribles para mí.”, agregó.

Julia delpecho.PNG Julia antes de entrar al quirófano para continuar con su tratamiento de criopreservación de óvulos

Algo que remarcó Julia tiene que ver con la ilusión que te transmiten desde el entorno y la misma clínica: dan por hecho que vas a darle curso al embarazo. “Te empapelan todo con bebés y esto no significa que vaya a ser madre, sino que es solo un paso para ello”, reflexionó la mujer.

Después de dos semanas de tratamiento, realizaron la extracción de óvulos en un quirófano, “un momento muy movilizante” para Julia. “A los 2 días la doctora me envió un mensaje y me dijo que la extracción había sido exitosa, que habían sacado 18 óvulos”, comentó la periodista.

“La idea es ser madre de forma natural con mi pareja cuando esté mejor, más asentada. Si llegan los 40, que sé que van a llegar, lo haré. Es algo que estoy esperando. Al principio pensé que era un negocio si en el futuro estoy sola, por eso busqué algo seguro, pero es algo que recomiendo si se tiene el dinero”, cerró.

De acuerdo con la experiencia de Julia, en el centro debió pagar por el tratamiento y las ecografías, mientras que la medicación específica se abona aparte. Además se firma un contrato que establece el pago de una cuota de mantenimiento que dura un año. Al momento de renovar la reserva ovárica, al ser un tratamiento cotizado en dólares, depende de lo que cueste la moneda extranjera ese día.

Qué dice la Ley de Fertilidad en Argentina

La Ley 26.862 establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita e igualitaria a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo.

Por ende, la normativa indica que deben cubrirse al 100% cuatro tratamientos de fertilización asistida de baja complejidad y 3 de alta complejidad por año. La ley incluye la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación.

Si bien no está claro, de acuerdo con lo que detalla el sitio leydefertilizacion.com.ar, perteneciente a un estudio Jurídico Especializado en Recursos de Amparo para tratamientos de Fertilización, la criopreservación estaría incluida "teniendo en cuenta que las prepagas se pueden excusar en el periodo de carencia ni tampoco alegando que es una situación de pre-existencia".