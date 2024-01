Crimen de Santa Teresita: testigos dieron detalles del asesinato del joven de 18 años

Embed - CRIMEN de VALENÍN TELLO FERREIRA: HABLA uno de los VECINOS

Una vecina del lugar aportó detalles de los acontecimientos. "La noche fue muy movida. A eso de las 7 de la mañana se escucharon movimientos y gritos violentos. Nos despertamos y vemos chicos que corrían hacia la ruta por la 44", comenzó el relato de una señora que no quiso mostrar su rostro por seguridad.

Según contó la testigo, un grupo de aproximadamente unas 20 personas corría por las calles a los gritos. "Todos eran chicos muy jóvenes", contó la mujer quien aseguró ver como, después del asesinato, un joven se guardaba algo en el bolsillo

"Yo no sabía hasta ese momento lo que había pasado, cuando me entero lo que pasó empecé a pensar que el arma se la guardaron en el bolsillo", manifestó. "Me sorprendí porque no me imagine tremenda violencia entre chicos tan jóvenes", agregó.

Otro vecino del lugar también contó su perspectiva de los hechos. "Estábamos en medio del festejo cuando se escuchó un estruendo. Salimos a la calle y vimos que había una turba de gente en la calle 44 y Costanera", expresó el hombre.

"Me asomé y había alguien pegando al chico. No me imaginé que iba a tener este desenlace. Es una tragedia. La gente acá no está acostumbrada a esto. Santa Teresita es muy familiar", agregó el testigo que informó que en la pelea había al menos 20 personas involucradas.

Asesinato en Santa Teresita: los hechos

El hecho tuvo lugar pasadas las 7 de la mañana en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de la mencionada localidad del Partido de la Costa. A unos metros de ese lugar, Tomás Tello, el joven asesinado, festejaba con sus amigos el Año Nuevo, hasta que comenzó a ser perseguido -por una decena de personas.

Ante esa situación, Tello trató de escapar corriendo, pero fue interceptado en el mencionado cruce de calles, a metros del mar. En ese lugar, el grupo de personas comenzó a atacar al joven de 18 años mediante golpes de puño y al menos un arma blanca.

Como consecuencia del ataque, Tello sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Por el crimen hay nueve detenidos de los cuales 2 son menores de edad. Los siete mayores de edad detenidos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, quien los indagará con el correr de la jornada por el delito de "homicidio en riña".