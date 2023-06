Crimen de Lucas González: Dalbón adelantó que va a "contemplar" la situación del policía que se quebró

"Directamente lo que dijo Cuevas es que a Lucas lo asesinaron y que además el complot del encubrimiento quedó probado. Dijo quién le colocó el arma, cómo fueron a buscar el arma, cómo la introdujeron dentro del auto y cómo la trajeron", agregó el letrado en esta línea en el móvil con el periodista Nicolás Munafó.

En tanto, Dalbón adelantó que solicitará una pena menor contra Cuevas y argumentó esta decisión: "Al policía que se quebró lo voy a contemplar al momento de pedir la pena, no voy a ser tan severo porque colaboró para la verdad".

Asimismo, el abogado reveló que el inspector de la Policía de la Ciudad le ofreció disculpas. "Me parece que vamos a tener condenas muy fuertes. Cuevas me pidió perdón y le dije que sólo Dios perdona. Yo no puedo perdonarlo. Me parece valiente que haya dicho esto porque a este hombre lo pueden matar. Esto es la mafia", enfatizó.

Luego, describió lo que pretende la familia: "La confesión es algo que solamente a él le va a dar el perdón. Después de lo que hicieron, la familia quiere Justicia. La familia es gente de bien".

Dalbón: "Vamos a pedir que la Justicia agrave el delito"

El abogado Gregorio Dalbón también anticipó cuál será el pedido hacia la Justicia: "Vamos a pedir que la Justicia agrave el delito. La sentencia va a recorrer el mundo. Quiero Justicia y no revancha, que es lo que me enseñó esta familia. Cuando agarré este juicio, los chicos estaban presos y los policías libres. Costó mucho dar vuelta esta historia. Nunca politicé este juicio ni lo voy a hacer. No voy a respetar a los asesinos ni a los encubridores".

Asimismo, el letrado describió el delito en este caso como "un homicidio agravado, no es legítima defensa ni cumplimiento del deber. En este juicio vamos a dejar una jurisprudencia que le va a servir a toda la humanidad".

"Los chicos no eran ladrones, sino futbolistas, inocentes y que por su color de piel los miraron, los marcaron, los cazaron y los quisieron matar", aseveró Dalbón sobre el hecho que sucedió el 17 de noviembre de 2021 en Barracas.

El abogado, también, advirtió que se buscará a todos los responsables: "Encima después hicieron una puesta en escena en la que participaron 150 policías, hoy acá tenemos 14 pero vamos a ir por todos porque tenemos uno más: el que iba en la moto llevando al que fue y puso la pistola de juguete en el auto de los chicos para culparlos y decir que eran delincuentes".

Dalbón enfatizó en que "hay una mafia infernal atrás de esto"

Además, se mostró emocionado por "lograr la verdad". "En soledad lo hicimos. La Policía mató e hizo una puesta en escena, esto es algo muy importante. Al tema lo blindaron. La familia le hizo caso al tribunal. La soledad de estar sólo contra 14 defensas. La emoción es por lograr la verdad, probar que lo mataron, que Lucas era un jugador de la AFA", expresó.

Luego, reveló que se encuentra custodiado y remarcó la importancia que tiene este juicio en su trayectoria: "Hay una mafia infernal atrás de esto. Yo vivo con custodia y mi socia también, le rompieron la casa. Con custodia viven los papás de Lucas. Todos estamos un momento muy fuerte en nuestras vidas. Profesionalmente, es el juicio más importante de mi vida".