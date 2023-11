Crimen de Lautaro Alvaredo: Burlando se sumó a la causa y analiza si hubo más implicados

En su cuenta de Facebook, Diego Alvaredo posteó una foto en la que se lo observa con su pareja y el penalista en su estudio y le agradeció: "Gracias al doctor Burlando por su apoyo y conocimientos. Lauty necesita de todos, siempre todos fuimos Lauty. A compartir y apoyar por justicia verdadera".

El abogado también marcó que se encuentra "colaborando desde el primer día" con la familia de la víctima, aunque expresó que en aquel entonces la "prioridad era la salud de Lautaro e intentar revertir el fatídico desenlace que tuvo".

Además, advirtió que "hay que trabajar en mejorar las imágenes de los videos de las cámaras que captaron la secuencia del ataque" y para ello se puede emplear un software, que si no lo tiene la Procuración bonaerense, se ofreció a aportarlo. "No descansaremos hasta que no estén todos los detenidos", aseveró.

En tanto, elogió el desempeño del fiscal de la causa, Matías Folino. "El fiscal está haciendo un gran trabajo, como con la última detención, que se hizo gracias a un análisis minucioso en redes sociales a partir del cual se identificó la moto del imputado y con ello llegar a él", marcó.

Detuvieron al tercer sospechoso del crimen de Lautaro Alvaredo

La Policía de la Provincia detuvo al tercer sospechoso del asesinato de Lautaro Alvaredo, el joven que fue salvajemente golpeado a la salida del boliche por tres chicos, y que luego quedó con muerte cerebral, lo que lo llevó a la muerte.

Uno de los supuestos autores del crimen que se encontraba prófugo desde el hecho, fue identificado como Patricio Nicolás Moreira, de 19 años, fue detenido en su domicilio por la DDI de La Matanza, en la zona oeste de Conurbano. Cabe señalar que ya hoy otros dos acusados apresados, se trata de Fabricio Román Stella (18) e Ian Noguera Galiano (19).

De acuerdo a la investigación, Moreira sería el joven que apareció en la escena del hecho a bordo de una moto y golpeó a la víctima. Ahora, será trasladado mañana a la sede judicial para ser indagado por el fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza.

Cómo fue el crimen de Lautaro Alvaredo

La víctima había salido a bailar a Cyrus, un boliche del partido de La Matanza. Sin poder precisar hasta el momento lo que precipitó la pelea dentro del lugar. Se sabe que alrededor de las 6:30 un grupo de por lo menos cuatro jóvenes lo atacó.

La pelea se tornó tan violenta que, de acuerdo con lo que contó el padre que se anotició por parte de los amigos de su hijo, uno de los atacantes le propinó una patada cuando Lautaro ya estaba en el suelo. Así las cosas, el chico terminó con muerte cerebral.