Crimen de Fernando Báez Sosa: Tomei pedirá la absolución de los rugbiers

"Si los ocho tuvieron un conflicto dentro del boliche, no fue solo uno. De estos ocho, cinco le pegaron a Báez Sosa y tres a sus amigos. En el alegato todos le pegaron a Báez Sosa, entonces no estamos hablando de lo mismo. Es una cuestión extremadamente técnica: se imputó una cosa distinta de la que se alegó ayer", explicó Tomei.

Para el letrado, "es una cuestión técnica y procesal. En caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia".

"Hay una cuestión trascendental aquí: ¿qué pasa con el dolo? Vuelvo a la descripción del hecho porque de lo que se habló aquí es de que todos acordaron darle muerte y distribuyeron sus roles comisivos. Pero si todos le pegaron a otros, la coautoría es otra. También cambiaron esta cuestión los acusadores. No está el dolo", planteó Tomei.

Más tarde en su alegato, el abogado defensor manifestó que "el perito no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte". "Se habló mucho de Máximo Thomsen, pero esa pisada no había lastimado la boca, la encía, los labios. ¿Cuál es la entidad de esa patada? Si no hay dolo, no hay caso. La fiscalía utiliza los 7 minutos en los que salen del boliche para decir que acordaron el plan. Es falso, inverosímil o poco consistente, porque nunca hubo un plan para matar, no hubo dolo", aseguró.

Tras plantear esto, Tomei insistió en negar la existencia de un plan previo y sostuvo que lo ocurrido se enmarca en "homicidio en riña o agresión", que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

"No sabemos quién fue, no se va a saber nunca. Por eso se aplica el artículo 95, pero vaya a saber cuánta valentía se necesita para afrontar lo que va a venir después", indicó Tomei, ya que, como explicó, sus defendidos ya pasaron 3 años de cárcel y en caso de tal sentencia podrían salir en libertad.

El letrado también intentó desmontar la cuestión de la alevosía en el homicidio, para lo que citó un fallo de la Corte Suprema del 20 de noviembre de 2019, que señala que "cuando hay una pelea previa, deja de ser alevoso, porque el contexto de indefensión ya no es tal, porque la víctima estaría atenta y podría procurar su seguridad".

"Se fueron a dormir y se fueron al McDonald's. Estos pibes no tenían ni idea de lo que había pasado, no tenían dimensión. Tenían 18 y 20 años. Cometieron un delito, si se quiere, pero hay que verlo en conjunto. Tenían dos autos para huir y se quedaron, filmaron su propio crimen y entregaron el celular", argumentó Tomei en contra de la premeditación.

"Creo que cuando uno interpreta el todo baja de ese pedestal de que son asesinos inhumanos", subrayó.

"No hay dolo. No se pudo probar el plan para matar. No hubo estado de indefensión. Hubo una agresión de mis defendidos hacia el grupo del que participaba Báez Sosa y creo que ese hecho debe ser enmarcado en el artículo 95, homicidio en riña, o en su defecto un homicidio simple con dolo eventual o un homicidio preterintencional", concluyó el abogado.

Para finalizar, Tomei expresó: "Espero que la sentencia sea justa, va a ser acatada". "Y que también sea una posibilidad de enseñanza, de ustedes para todos nosotros que nos vemos involucrados en conflictos porque los homicidios van a seguir existiendo, y espero que ninguno sea como este desde el tratamiento que se le dio desde los medios de comunicación y algunos de los participantes de este juicio", añadió.

Qué dice el artículo 95 del Código Penal

El artículo 95 del Código Penal argentino habla sobre muerte en ocasión de riña. Textualmente, expresa: "Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículo 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión".