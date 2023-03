Crimen del nene de 11 años en Rosario: incautaron ametralladoras y silenciadores

La periodista Candelaria de la Cruz, en una comunicación con C5N, informó que se desconoce el motivo por el cual el agresor disparó. Según se conoce por estas horas, fue más de un atacante involucrado en el hecho. "No se ha podido agarrar a ninguna persona", agregó la comunicadora.

En tanto, relató cómo huyeron los prófugos al señalar que "cuando llegó la Policía al lugar, hubo un grupo de personas cercanos al lugar donde ocurrió el hecho que salieron corriendo y se metieron por los pasillos. Se lograron escapar por los techos".

Por otro lado, hizo alusión a la presencia policial en Rosario. "Se ven en lugares muy específicos pero con la cantidad de efectivos que se han enviado en Rosario, tendría que estar saturado con efectivos policiales", describió.

En esta línea, también se expresó sobre otra de las problemáticas al subrayar que "hay problemas con los móviles de la Policía. Hay personal pero no hay móviles, que no están funcionando porque están rotos y no se pueden conseguir los repuestos. No hay persecuciones en el último tiempo, es una de las informaciones que dio el intendente (Pablo) Javkin y una de las quejas".

"Los tiratiros, estas personas que van y que atacan casas y personas se van como si nada en moto y nadie los persigue, nadie los agarra", añadió sobre la situación.

En cuanto a los reclamos por lo que ocurre en Rosario, manifestó que se trata de "mayores controles en la cárcel. Están haciendo lo que quieren. De hecho estos últimos días hubo varios allanamientos en los diferentes penales, entre ellos donde están Guille Cantero".

"Se encontraron con que los mismos funcionarios del Servicio Penitenciario eran cómplices de Cantero. Facilitaban información de afuera para que ellos puedan desde la cárcel ser los autores de estos ataques", agregó.

El estado de salud de los otros tres menores atacados

De la Cruz también expresó cómo continúan los otros tres menores al informar que "uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente por un disparo en el tórax. El otro niño de 13 años recibió un disparo en la boca y hay una nena de tan sólo dos años que tiene un disparo en el brazo que también fue intervenida quirúrgicamente. Los tres se encuentran en estado reservado".