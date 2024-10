Crece la rebelión estudiantil contra el veto de Javier Milei: ya son 65 las universidades tomadas en el país

"Yo estaba viendo esta situación, la mayoría intentamos socorrer a esa compañera y resguardarla. Enseguida empezaron los manotazos y el gas pimienta. Yo quedé en el medio y como por suerte estudian enfermería, me asistieron porque yo ya no veía nada, tenía picazón en los ojos, no me quedaba otra que confiar en lo que me dijeran", relató el estudiante.

Quilmes

El joven contó que tras los disturbios recibió leche y agua con bicarbonato para combatir el malestar. "El SAME me dio corticoides y una inyección porque soy asmático", concluyó.

Martin Lousteau respondió las críticas de Milei a la universidad pública: "Son un motor de igualdad de oportunidades"

El presidente de la Unión Cívica Radica (UCR) y senador nacional, Martín Lousteau, respondió a los ataques estigmatizantes del presidente Javier Milei a la universidad pública y aseveró: "Son un motor de igualdad de oportunidades".

El sábado pasado en el acto de cambio de nombre del "Centro Cultura Néstor Kirchner" a "Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento", el economista libertario sostuvo que la universidad pública "no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta" y manifestó que dejó "de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma".

Ante esa situación, Lousteau realizó una publicación en sus redes sociales en la que manifestó que "la universidad pública es la palanca de la movilidad social en la Argentina".

En su publicación, el senador destaca que:

El 48% de los estudiantes que asiste a las universidades nacionales es pobre.

El 68% de los estudiantes de universidades públicas es primera generación de universitarios. Y en algunos municipios del conurbano bonaerense, la cifra supera el 80%.

La tasa de desocupación entre los egresados universitarios es consistentemente más baja que la del resto de los trabajadores.

En 1970 solo el 2% de la población tenía un título de educación superior. Hoy el 19% es graduado universitario.

"Ni un obstáculo ni un lugar para ricos: las universidad es públicas son un motor de igualdad de oportunidades, ascenso social y progreso colectivo", indicó Lousteau en su publicación.