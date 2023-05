Corrientes: imputaron por homicidio simple al segundo detenido por el crimen de la periodista

"Entendemos que está mal direccionada la investigación", aseguró el abogado defensor del acusado, Alejandro Exequiel Gómez, a la agencia Télam. Además, expuso que "realizar o planificar una declaración sin haber siquiera examinado el cúmulo de evidencias, y estimo que será un gran cúmulo de evidencias, sería muy imprudente".

Holzweissing, quien explota un local bailable llamado Punto Sur en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, fue detenido por la Policía Federal el jueves a la noche en un allanamiento a su domicilio, en el que también fue reducida su pareja y, según el abogado defensor, "se hizo un uso excesivo de la fuerza".

"Se filtraron datos de su auto en inmediaciones del domicilio de la víctima, evidencia que se filtraba y se filtraba en canales nacionales, evidentemente para mí lo filtraba la Policía Federal. Además de una conferencia de prensa en la que se emitieron conclusiones con respecto a cómo se llega a la detención de mi defendido, considero que interfieren y lesionan mi derecho a ejercer la defensa", sostuvo Gómez.

Luego de ser liberado el viernes, la expareja de Griselda Blanco, Armando Jara, distribuyó este sábado un video en las redes sociales en el que agradece a quienes confiaron en su inocencia, reclama la incorporación al expediente de imágenes de videovigilancia de cámaras linderas a su domicilio particular, así como la devolución de un teléfono y llaves.

"Estoy cayendo de muchas cosas, me estoy enterando de muchas cosas; (…) necesito volver con mi vida, necesito intentar nuevamente tener mi vida cotidiana porque vivo el día a día, no gano fortunas y si no trabajo no tengo sustento", precisó Jara en sus declaraciones.

