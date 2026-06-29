Video: el emotivo festejo de gol del jugador de Países Bajos que perdió un bebé durante el Mundial El delantero Cody Gakpo convirtió el tanto que abrió el marcador frente a Marruecos en Monterrey, tras optar por continuar en el torneo pese al drama familiar. Por Agregar C5N en









Todos abrazan a Gapko.

El delantero de la selección de Países Bajos Cody Gakpo marcó este lunes el gol que abrió el marcador ante Marruecos en el estadio de Monterrey, en el partido correspondiente a los 16avos. de final del Mundial 2026, y protagonizó una emotiva celebración pocos días después de sufrir la pérdida de su hijo.

La tragedia personal del futbolista se conoció el pasado sábado, cuando la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que su pareja, Noa van der Bij, perdió el bebé en el quinto mes de embarazo. A través de sus redes sociales, la modelo expresó: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo”, y agregó: “Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”.

Pese al duro golpe, el extremo izquierdo del Liverpool decidió permanecer bajo las órdenes del cuerpo técnico en la concentración tras conversar con su mujer. Ante la compleja situación, el propio Gakpo confirmó la información a sus seguidores y realizó un pedido especial para resguardar su intimidad: "Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión".

A los 71 minutos del partido con Marruecos, Gapko recibió la pelota cerca del punto penal y remató de derecha, para poner el marcador 1-0. Inmediatamente se tomó la cabeza y se quedó inmóvil en el área, visiblemente emocionado. Sus compañeros corrieron a abrazarlo.

Con esta decisiva anotación frente al conjunto africano, Gakpo sumó su tercer tanto en la presente Copa del Mundo.

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026