Conmoción en Córdoba: una abuela y su nieta murieron por intoxicación por monóxido de carbono

Allí se encontraron con un panorama desolador: una mujer fallecida y su nieta con leves signos vitales. La pequeña de 10 años fue inmediatamente trasladada al Hospital Domingo Funes, donde falleció horas más tarde.

"Tomamos conocimiento por pedido de la Policía de Córdoba. Nos informaron que una menor había sido trasladada con un cuadro de intoxicación, posiblemente por monóxido de carbono, y que una persona mayor, una mujer, había fallecido en el lugar", explicó subcomisario José Molina, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cosquín, para Cadena 3.

Los bomberos ingresaron al lugar para realizar las tareas pertinentes y controles para evitar poner en riesgo a vecinos de la misma unidad del edificio. En esa línea Molina explicó que "la atmósfera no presentaba niveles normales para la vida humana. Había deficiencia de oxígeno y se detectó la presencia de monóxido de carbono".

Qué es el monóxido de carbono

Según explican desde el sitio web de Energas, el monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. Si bien este gas venenoso no puede percibirse, hay claros indicios que señalan la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.

Aparición de manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.

Causas de la aparición del monóxido de carbono

Insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión.

Instalación de artefactos en lugares inadecuados.

Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión: desacoplados, deteriorados o mal instalados.

Quemador de gas con la entrada de aire primario reducida.

Acumulación de hollín u otro material en el quemador.

