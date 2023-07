Conmoción en Córdoba: dos dogos mataron a una chica de 15 años

El hombre no pudo explicar cómo fue que los dogos se escaparon de la casa "porque se encontraba de vacaciones".

Los vecinos, en tanto, aseguraron que estaban al cuidado de la hija del hombre y que ya habían sido denunciados, aunque sin respuestas por parte de los organismos de seguridad.

"No logramos comprender lo que pasó. Ella salió a dar un paseo y a sacar a nuestros dos perros de casa, pero nunca regresó. Mi madre me alertó y salí a buscarla", contó una de las tías.

La mujer dio escabrosos detalles sobre el hecho y relató: "No la encontré y luego los vecinos informaron que los perros habían atacado a alguien, aunque no sabían a quién debido a las graves heridas sufridas. Le mordieron dos arterias, lo que provocó una hemorragia considerable y causó daños en su rostro. Fue necesario reconstruirle la oreja y la cabeza, pero lamentablemente no pudo resistir".