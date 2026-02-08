Esto le pasa al cuerpo si comés menos de 3 veces por día: tomá nota

La omisión frecuente de comidas diarias impacta en el metabolismo, las hormonas y eleva el riesgo de enfermedades a largo plazo.

La cantidad de veces que se come a lo largo del día influye directamente en cómo responde el cuerpo a nivel energético, metabólico y cardiovascular . Reducir la frecuencia de las comidas y limitarse a menos de tres ingestas diarias puede alterar el funcionamiento normal del organismo, ya que se interrumpe el aporte constante de nutrientes esenciales necesarios para sostener procesos vitales. Aunque en el corto plazo esta práctica pueda no generar señales evidentes, con el tiempo puede derivar en consecuencias negativas para la salud.

Estudios advierten que este patrón alimentario puede derivar en enfermedades crónicas y trastornos de la alimentación.

La falta de ingesta regular altera el metabolismo, el azúcar en sangre y las hormonas del hambre.

Comer menos de tres veces al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad general y cardiovascular.

Los mejores 6 consejos para no dejar de entrenar durante las vacaciones sin dejar al descanso de lado

Diversas investigaciones coinciden en que la regularidad alimentaria contribuye a mantener estables los sistemas del cuerpo. Los alimentos no solo aportan energía, sino que también participan en la regulación hormonal y metabólica. La falta de una frecuencia adecuada de comidas puede alterar ese equilibrio y aumentar la exposición a enfermedades .

Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics analizó la relación entre la frecuencia de las comidas, la mortalidad y la salud cardiovascular. Los resultados indicaron que consumir solo una comida al día se vincula con un mayor riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares . Además, se observaron efectos adversos específicos según la comida omitida.

Uno de los primeros efectos de saltarse comidas es la caída del nivel de azúcar en sangre . La glucosa es el principal combustible del organismo y su descenso puede provocar cansancio, mareos, dificultad para concentrarse y sensación de debilidad. Esta situación resulta especialmente riesgosa en personas con diabetes .

Otro impacto relevante se produce sobre el metabolismo en reposo . Si bien una comida ocasional omitida no genera consecuencias inmediatas, el ayuno prolongado puede ralentizar la tasa metabólica. En este estado, el cuerpo reduce sus funciones para conservar energía, lo que dificulta la pérdida de peso sostenida y favorece la recuperación posterior del peso perdido.

La alteración de las hormonas del hambre es otro factor clave. Al ignorar las señales naturales de hambre, se ven afectadas hormonas como la insulina, la leptina, el cortisol y la grelina. Este desbalance incrementa el apetito, dificulta la sensación de saciedad y puede derivar en episodios de ingesta excesiva.

Saltarse comidas también incrementa la probabilidad de comer en exceso en la siguiente ingesta. El cuerpo tiende a demandar alimentos de rápida absorción, como carbohidratos y productos azucarados, lo que favorece elecciones menos saludables y un consumo calórico elevado.

Longevidad, comida saludable La regularidad en las comidas es un factor clave para la salud metabólica y cardiovascular a largo plazo. Freepik

A largo plazo, la restricción alimentaria sostenida puede afectar la relación con la comida. La omisión intencional de comidas y la limitación de calorías se asocian al desarrollo de trastornos alimentarios, como anorexia, bulimia u ortorexia. Los especialistas destacan la importancia de una alimentación que permita cubrir las necesidades nutricionales y sostener una salud integral, tanto física como psicológica.