Esto le pasa al cuerpo si comés menos de 3 veces por día: tomá nota

La omisión frecuente de comidas diarias impacta en el metabolismo, las hormonas y eleva el riesgo de enfermedades a largo plazo.

Saltarse comidas de forma habitual puede afectar la salud y el equilibrio del organismo.

  • Saltarse comidas de forma habitual genera un déficit de nutrientes esenciales para el organismo.

  • Comer menos de tres veces al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad general y cardiovascular.

  • La falta de ingesta regular altera el metabolismo, el azúcar en sangre y las hormonas del hambre.

  • Estudios advierten que este patrón alimentario puede derivar en enfermedades crónicas y trastornos de la alimentación.

La cantidad de veces que se come a lo largo del día influye directamente en cómo responde el cuerpo a nivel energético, metabólico y cardiovascular. Reducir la frecuencia de las comidas y limitarse a menos de tres ingestas diarias puede alterar el funcionamiento normal del organismo, ya que se interrumpe el aporte constante de nutrientes esenciales necesarios para sostener procesos vitales. Aunque en el corto plazo esta práctica pueda no generar señales evidentes, con el tiempo puede derivar en consecuencias negativas para la salud.

Es recomendable hacer ejercicio durante todo el año pero bajar la intensidad los días de mucho calor. 
Diversas investigaciones coinciden en que la regularidad alimentaria contribuye a mantener estables los sistemas del cuerpo. Los alimentos no solo aportan energía, sino que también participan en la regulación hormonal y metabólica. La falta de una frecuencia adecuada de comidas puede alterar ese equilibrio y aumentar la exposición a enfermedades.

Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics analizó la relación entre la frecuencia de las comidas, la mortalidad y la salud cardiovascular. Los resultados indicaron que consumir solo una comida al día se vincula con un mayor riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares. Además, se observaron efectos adversos específicos según la comida omitida.

Comida Saludable
Estudios científicos advierten que omitir ingestas diarias puede aumentar riesgos asociados a la salud general.

Qué le pasa al cuerpo si comés menos de 3 veces por día

Uno de los primeros efectos de saltarse comidas es la caída del nivel de azúcar en sangre. La glucosa es el principal combustible del organismo y su descenso puede provocar cansancio, mareos, dificultad para concentrarse y sensación de debilidad. Esta situación resulta especialmente riesgosa en personas con diabetes.

Otro impacto relevante se produce sobre el metabolismo en reposo. Si bien una comida ocasional omitida no genera consecuencias inmediatas, el ayuno prolongado puede ralentizar la tasa metabólica. En este estado, el cuerpo reduce sus funciones para conservar energía, lo que dificulta la pérdida de peso sostenida y favorece la recuperación posterior del peso perdido.

La alteración de las hormonas del hambre es otro factor clave. Al ignorar las señales naturales de hambre, se ven afectadas hormonas como la insulina, la leptina, el cortisol y la grelina. Este desbalance incrementa el apetito, dificulta la sensación de saciedad y puede derivar en episodios de ingesta excesiva.

Saltarse comidas también incrementa la probabilidad de comer en exceso en la siguiente ingesta. El cuerpo tiende a demandar alimentos de rápida absorción, como carbohidratos y productos azucarados, lo que favorece elecciones menos saludables y un consumo calórico elevado.

Longevidad, comida saludable
La regularidad en las comidas es un factor clave para la salud metabólica y cardiovascular a largo plazo.

A largo plazo, la restricción alimentaria sostenida puede afectar la relación con la comida. La omisión intencional de comidas y la limitación de calorías se asocian al desarrollo de trastornos alimentarios, como anorexia, bulimia u ortorexia. Los especialistas destacan la importancia de una alimentación que permita cubrir las necesidades nutricionales y sostener una salud integral, tanto física como psicológica.

Desde su experiencia como referente en investigación biomédica, Garattini lanzó una advertencia contundente: muchas de las enfermedades crónicas más frecuentes tienen una relación directa con los hábitos cotidianos. 

Estos dos hábitos simples pueden ser claves para la longevidad según un experto en oncología: cuáles son

tomar vinagre de manzana antes de dormir puede generar acidez estomacal o malestar gastrointestinal.

Esto le pasa al cuerpo si tomo vinagre de manzana antes de dormir: pocos lo saben

El caso del niño de 11 años con una enfermedad latente

Su hijo tenía manchas en la piel y el médico reveló un diagnóstico que parecía imposible: qué descubrió

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

La postura al momento de usar el celular fomenta la formación de la joroba. 

Los mejores 3 ejercicios para no tener joroba cervical por el uso de las pantallas

Rating Cero

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos.

Adiós a la mesa ratona: esta es la nueva tendencia que Pampita elige para decorar su casa

Bad Bunny había estado en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 acompañando a Shakira

Bad Bunny protagonizará un histórico show de medio tiempo en el Super Bowl XL: cantará en español

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

