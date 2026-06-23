Los salarios subieron 3,7% en abril y 36,9% interanual, según el Indec

El índice de salarios se incrementó 3,7% en abril y acumula una suba de 12,7% con respecto a diciembre de 2025. El crecimiento mensual se debe a subas de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.
Mientras que acumuló una suba de 12,7% respecto de diciembre del año previo debido a aumentos de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.
Los salarios del sector público nacional registró una suba mensual de 1,6% respecto al mes anterior, mientras que los sueldos del sector público provincial aumentó 2,5%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 23,1% y 32,1%, respectivamente.
Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 10,3% para el sector público nacional y de 12,5% para el sector público provincial.
El trabajo informal creció 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025 y la subocupación aumentó 1,1
La tasa de informalidad, de 44,2% en el primer trimestre de 2026, presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la subocupación, de 11,1% en el último trimestre, registró una suba de 1,1 puntos porcentuales en el mismo periodo, según publicó el Indec.
Las tasas de actividad (48,6%), de empleo (44,8%) y de desocupación (7,8%) no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo de 2025, la actividad era de 48,2%, el empleo de 44,4% y la desocupación de 7,9%.