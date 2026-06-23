Los salarios subieron 3,7% en abril y 36,9% interanual, según el Indec El sector privado no registrado fue el que presentó el mayor aumento mensual, con una escalada de 4,7 puntos porcentuales. Seguido del sector privado registrado, con una variación positiva de 4%. El trabajo informal creció 2,2% respecto a 2025. Por Agregar C5N en









El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

El índice de salarios se incrementó 3,7% en abril y acumula una suba de 12,7% con respecto a diciembre de 2025. El crecimiento mensual se debe a subas de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.

Mientras que acumuló una suba de 12,7% respecto de diciembre del año previo debido a aumentos de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.

Los salarios del sector público nacional registró una suba mensual de 1,6% respecto al mes anterior, mientras que los sueldos del sector público provincial aumentó 2,5%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 23,1% y 32,1%, respectivamente.

Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 10,3% para el sector público nacional y de 12,5% para el sector público provincial.

El trabajo informal creció 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025 y la subocupación aumentó 1,1 La tasa de informalidad, de 44,2% en el primer trimestre de 2026, presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la subocupación, de 11,1% en el último trimestre, registró una suba de 1,1 puntos porcentuales en el mismo periodo, según publicó el Indec. Las tasas de actividad (48,6%), de empleo (44,8%) y de desocupación (7,8%) no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo de 2025, la actividad era de 48,2%, el empleo de 44,4% y la desocupación de 7,9%.