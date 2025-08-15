15 de agosto de 2025 Inicio
Condenaron a seis años de prisión al joven que amenazó a Ángel Di María

En mayo de 2024, Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, y un cómplice no identificado dispararon contra la fachada de una estación de servicio y dejaron un mensaje intimidatorio destinado al futbolista, que en ese entonces planeaba su regreso a Rosario Central.

Ángel Di María

Ángel Di María, el ídolo de Rosario Central.

Un hombre identificado como Marcos Natanael Sánchez fue condenado a seis años y seis meses de prisión por haber amenazado al futbolista Ángel Di María en Rosario. El incidente, ocurrido en mayo de 2024, tuvo un impacto directo en la carrera del jugador, ya que estas amenazas influyeron en su decisión de posponer su esperado regreso al club de su infancia, Rosario Central.

La amenaza se materializó de una forma violenta y directa. En la madrugada del 29 de mayo de 2024, Sánchez y un cómplice no identificado se desplazaron en una motocicleta y realizaron cuatro disparos contra la fachada de una estación de servicio en Rosario.

El acto de agresión fue acompañado de un mensaje intimidatorio dirigido explícitamente a Di María y firmado por un grupo autodenominado "Los Rosarinos".

di maria nueva amenaza.webp

La rápida acción de las autoridades llevó a la detención de Sánchez apenas dos días después del suceso. El joven de 21 años, tras ser aprehendido, se declaró culpable de los cargos en su contra. Este reconocimiento de culpabilidad fue un factor clave que permitió que el caso se resolviera mediante un juicio abreviado.

La sentencia de prisión fue el resultado de un acuerdo entre la defensa del acusado y el Ministerio Público de la Acusación. La jueza Silvia Castelli presidió la audiencia, con los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola a cargo de la acusación.

Sánchez fue hallado responsable de múltiples delitos, incluyendo intimidación pública, portación ilegal de un arma de fuego (una pistola de 9 milímetros) y robo agravado, ya que la motocicleta utilizada para cometer el crimen había sido previamente sustraída. La combinación de estos cargos llevó a la condena final.

