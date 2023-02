Cómo hacer actividad física y evitar los golpes de calor 

Al mismo tiempo indicó que el problema no es el calor sino también la humedad: “Cuando es muy alta, eso hace que el cuerpo no puede eliminar el calor que produce por los distintos procesos. Cuando la temperatura del ambiente supera la de nuestra piel dejamos de eliminar el frío y el cuerpo se empieza a calentar, si no nos refrescamos podemos sufrir un golpe de calor”.

Qué le sucede a nuestro cuerpo con un golpe de calor

El profesional explicó que el golpe de calor “es una situación extrema de nuestro cuerpo, pero también podemos sufrir otros síntomas por la afectación de calor”, como dormir más incómodos o incluso estar “más ansiosos, más irritables”.

Las personas que hacen actividad física y cargan al organismo con calor tiene riesgo de sufrir distintos grados del calor que van desde un menor rendimiento físico, hasta pasar por agotamiento con cansancio extremo, calambres, puede presentar nauseas, mareos, somnolencia y llegar a un desmayo, síncope o golpe de calor asociado al ejercicio con una situación grave.

“Hay que tratar que sea regulada, supervisada, que se incrementada de a poco día a día la actividad para ir aclimatándonos de ese calor y fundamental la hidratación: mucho líquido antes, durante y después de la actividad”, aconsejó el profesional.

En los adultos mayores de 65 - 70 años “se recomienda que eviten los horarios de extremo calor, que se hidraten muy bien antes, durante y después de la actividad física. También se recomiendo bajar el nivel de actividad y hacer caminatas en la sombra, usar ropa clara”, concluyó.