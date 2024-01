Cómo hablar del deseo de ser madres y padres en una primera cita

La app de citas encuestó a 6.600 solteros sobre hablar o no de la planificación familiar en los primeros encuentros.

Según el relevamiento, un 35% de los encuestados se sienten cómodos teniendo una discusión abierta e intencional sobre la fertilidad y los planes familiares durante las primeras citas. En este sentido, los especialistas recomendaron que hay que ir preparados para hablar de los temas que interesan en un primer contacto.

Mientras tanto, de los 2.000 encuestados que actualmente no tienen pareja y quieren tener hijos, hay un 27% quiere avanzar más rápidamente en sus citas y en sus las relaciones para recuperar el tiempo perdido por la pandemia.

La idea no es presionar a una nueva relación o asustar a una pareja potencial hablando demasiado pronto sobre el deseo de ser padres, pero al mismo tiempo quizás no se quiere perder el tiempo saliendo con alguien que no comparte objetivos.

Qué opinaron los expertos

La temática sobre la fertilidad y la proyección familiar suele ser considerada “ríspida”, por los especialistas que Bumble consultó para completar la encuesta a diferentes expertos que brindaron una serie de consejos:

Primero, comprender la propia línea de tiempo: socialmente existe la idea del "reloj biológico" relacionado con la mujer y su edad fértil, que a partir de los 35 años se vuelve difícil o imposible. Este tema es solucionado en parte por la tecnología de reproducción asistida que mejoró las posibilidades de la maternidad a edades más grandes. La Dra. Beth McAvey, médica de Reproductive Medical Associates Long Island IVF, propuso que hay que quitar presión sobre el tema: "No existe un verdadero 'precipicio de la fertilidad".





Elegir tu momento: si se quiere abordar este tema con alguien con quien se está saliendo recientemente es una gran pregunta que hay que responder. Si bien el 35% de los encuestados dijeron que se sentían cómodos teniendo una discusión abierta e intencional sobre la fertilidad y los planes familiares durante las primeras citas, encontrar el momento ideal es más un arte que una ciencia.





Iniciar la conversación en términos generales: la terapeuta familiar Lauren Selfridge aconsejó afrontar el tema sin preconceptos. La recomendación es dejar claro que esta conversación no se trata de ver si la otra persona está interesada en comprometerse a tener hijos, sino simplemente chequear si los deseos a futuro coinciden. Por ejemplo, si bien solo un pequeño número de encuestados había congelado sus óvulos, el 62 % de ellos aseguró que lo compartiría en las primeras citas.





Recordar que esta conversación es en ambos sentidos: el 29% de los encuestados que quieren tener hijos detallaron que son más sinceros acerca de sus objetivos de planificación familiar con sus parejas potenciales. Esto se debe debido a que sienten la presión del tiempo perdido por la pandemia. Desde Bumble destacaron que las mujeres son quienes más presión sienten: solo el 20% de los hombres se sentían así, mientras que en las mujeres eran un 40%.

Cuáles son las metas para el 2024 Bumble Latam

Mujeres son las más presionadas socialmente por su reloj biológico

La cofundadora de Modern Fertility, Carly Leahy, agregó que la encuesta "refleja los impactos muy reales de la biología en la salud reproductiva. Desafortunadamente, las mujeres suelen tener más presiones sociales sobre el famoso reloj biológico que los hombres”.

La encuesta sobre el tema reveló que estas conversaciones "no son trabajo de la persona que podría quedar embarazada, ni la carga del cronograma recae directamente sobre sus hombros". En este sentido, el 33% de los hombres que quieren tener hijos dijeron que tenerlos es esencial para llevar una vida plena.

Cuando la encuesta habla de “mujeres” y “hombres”, se refiere a los encuestados que se identificaron a sí mismos de esta manera, incluidos hombres y mujeres cisgénero, hombres y mujeres trans y otras personas en el espectro de género.

En conclusión, en las primeras citas es importante ser claros con las expectativas, y tener un diálogo "genuino y curioso". Y con el paso del tiempo se verá si encaja en el proyecto de vida que se tiene.