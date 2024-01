Marcha de jubilados contra el ajuste de Javier Milei y en defensa del Fondo de Sustentabilidad de ANSES

Un grupo de jubilados marcharon contra el ajuste del gobierno de Javier Milei , y rechazaron enérgicamente el mega DNU y la Ley Ómnibus: "Que no se toque el Fondo de Sustentabilidad del ANSES".

Marcharon alrededor del Palacio Legislativo bajo la bandera "pensionados y jubilados unidos" y a su vez remarcaron: "Esto es una locura. A los políticos no les interesan los jubilados".

Además, reclamaron por una composición en los haberes jubilatorios que quedaron devaluados por la megadevaluación que licuó el poder de compra de los adultos mayores.

En diálogo con C5N, Alicia, una jubilada que se movilizaba en el Congreso, relató que fue empleada de una zapatería y que con mucho sacrificio terminó el secundario a la noche: "Con la mínima no se puede vivir, tengo 3.500 pesos para gastar por día, menos de un cuarto de carne". Ella vive sola y ayuda a su hija que alquila junto con el marido. "Hago malabares como todos mis compañeros", sentenció.

En esa línea, Silvia, quien trabajó como médica en el sistema de salud público en el Hospital Fiorito de Avellaneda, manifestó: "Cobro más de dos veces la mínima porque trabajé más de 40 años, pero no alcanz".

José, es un exempleado de comercio y comerciante, recordó que se fundió "en la época de Menem". Aseguró sobre los medicamentos que debe tomar: "Tengo 4 remedios que no pago por la obra social y otros 4 que si puedo pagar. Me cuido muchísimo. Tengo una tarjeta de crédito pero no la uso". También, advirtió que está "cambiando los verdes" todos los días para comprar la comida.