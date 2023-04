Las aplicaciones para pedir comida facilitaron la vida de muchos argentinos en los últimos tiempos y han crecido de manera exponencial. Una de ellas es Pedidos Ya , una de las primeras en arribar al país y con el correr de los años ha ido incorporando infinidad de comercios y hoy en día se puede pedir cualquier producto y no sólo comida como fue al inicio.

Sin embargo, ha sucedido en más de una ocasión que luego de confirmar el pedido, el cliente ha cometido algún error o se arrepintió del encargo y desea cancelarlo y no sabe como hacerlo. Es por eso que aquí explicaremos el paso a paso.

Cómo cancelar un pedido en Pedidos Ya

Puede ocurrir que el usuario que utiliza la aplicación Pedidos Ya cometa algún error luego de confirmar el pedido, ya sea, desde la ubicación, método de pago o el producto que pretende. Es por eso que la aplicación ofrece la opción de cancelar el pedido, aunque, es importante tener conocimiento del tiempo que pasó desde que se confirmó la compra. Es decir, si el pedido fue confirmado o no por el comercio.

Para saber si fue confirmado o no hay dos maneras: la primera es a través de una notificación, es decir, la app nos avisa que el comercio confirmó el pedido y la otra es ingresar a la sección de Estado del pedido para saber si la solicitud fue aprobada o se encuentra en preparación.

Cómo cancelo un pedido que no está confirmado en Pedidos Ya

En caso de que la compra no haya sido confirmada por el comercio, será sencillo cancelarla. Pero es importante que no pase mucho tiempo, luego de la confirmación, para cancelar la adquisición. En caso de que el pedido no haya sido enviado al restaurante y confirmado por el mismo, el usuario debe presionar el Botón Rojo que indica Cancelar mi pedido. Automáticamente será dado de baja.

Pedidos Ya mochila

Cómo cancelo un pedido que está confirmado en Pedidos Ya

Si el comercio confirmó el pedido, se puede cancelar, aunque, es un poco más complejo y requiere de otros pasos. Cabe señalar que en caso de haber efectuado la compra con tarjeta y haber cancelado, el reintegro se hará en las próximas 24 o 48 horas hábiles desde la cancelación.

Ingresá a la sección “Ayuda en línea”

En el menú seleccioná la opción “Problemas con un pedido”

Allí aparecerá una opción para “Cancelar”

El usuario deberá dar detalles de los motivos por los que desea cancelar el pedido

Cuál es el teléfono de Pedidos Ya

En caso de inconvenientes con la aplicación de Pedidos Ya, la misma ofrece un número de teléfono en Argentina para comunicarse de manera directa con el área de atención al cliente: (011) 6841 9135.