Comienza el juicio por Lucio Dupuy: la querella pedirá prisión perpetua para las acusadas

"La perpetua requiere de un agravante. Entendemos que puede haber un fallo novedoso respecto del homicidio por odio de género", aseguró el abogado Manuel Aguerrido, quien acudió esta mañana a los tribunales de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa.

El letrado anunció que Cristian Dupuy declarará como testigo en esta primera jornada, donde contará cómo conoció a la mamá de Lucio y cómo se relacionaba con el niño. Para eso pidió que las acusadas no estén presentes en la sala en ese momento.

"Él tiene momentos, está conmovido por la situación procesal que debe atravesar hoy. Ellos nunca advirtieron que Lucio podía estar pasando por esto. Nosotros tenemos la explicación de por qué Lucio no hablaba, no es precisamente porque no le pasaba nada", señaló.

Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, en los tribunales de Santa Rosa. Télam

Aguerrido aseguró que su expectativa es que las acusadas sean condenadas "a prisión perpetua", pero pidió "investigar también a los responsables del área de salud" que no notificaron a las autoridades sobre los traumas previos que había sufrido Lucio.

Consultado sobre los dichos del forense que vio el cuerpo del niño y aseguró que en sus 30 años de profesión nunca había visto algo así, Aguerrido se quebró y reconoció: "Sí, es así".

Ley Lucio: Diputados dio media sanción a un proyecto vinculado al maltrato infantil

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia, conocido como "Ley Lucio".

La iniciativa sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva. Fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes del niño Lucio Dupuy ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.