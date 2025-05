Comenzó la reconstrucción en Buenos Aires tras el temporal: más de 1.000 personas continúan evacuadas

En cifras, además de los tres muertos , hay dos desaparecidos y más de mil personas que continúan evacuadas como consecuencia del feroz temporal del pasado viernes y sábado. El panorama todavía es delicado en varios municipios, donde el agua no termina de bajar.

Mariela López Brown dialogó con el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, quien dio detalles sobre las zonas más críticas: "En el barrio San Javier no tienen energía eléctrica, aunque ninguno vino evacuado al Centro Diego Armando Maradona. También hay gente que está en la misma situación la gente de El Gauchito, Barrio Irigoyen y El Progreso; todos barrios humildes y afectados por el agua".

Inundaciones en Campana y Zárate

El titular del municipio indicó que, de cara a la reconstrucción, se necesitan "fondos para los subsidios". Para ello, Matzkin contó que se armó una cuenta especial a nombre del municipo: RECONSTRUIR.ZARATE. "Pedimos que lo que se junte será para dividir entre la cantidad de evacuados y los damnificados. Todo suma para que puedan volver a la vida que tenían antes".

Una de las principales preocupaciones reside en los niños afectados. Si bien están a salvo y el agua va en disminución, la temperatura bajó muy de golpe, no hay luz, no hay agua y se vuelve un ambiente intolerable para ellos. Están con problemas de salud y lo que más se solicita que donen tiene que ver con medicamentos y juguetes.

La preocupación del intendente de Salto tras el temporal: “El agua no baja como tendría que hacerlo”

En la localidad bonaerense de Salto hay preocupación porque “ el agua no baja como tendría que hacerlo” tras en temporal, por lo que el intendente, Ricardo Alessandro, destacó que todavía hay 500 evacuados que no pueden regresar a sus casas y que el agua todavía no termina de bajar.

“Estamos menos complicados que antes. Hoy alcanzamos los 8 metros de agua, de 10 que teníamos”, explicó el intendente en diálogo con Splendid AM990. Mientras continúan los operativos de asistencia Alessandro manifestó que se trató de “una catástrofe” y que las casas “quedaron destruidas”, además de que “el agua no baja bien como tendría que bajar”.

“Los que menos tienen son los que han perdido todo”, remarcó y señaló que esta tarde “va a haber mucha gente que va a tratar de volver a su casa”.

Se confirmó la primera víctima fatal por las inundaciones en Salto

Respecto a la asistencia, Alessandro indicó que por el momento que la misma “viene por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires”, que entrega “alimentos y colchones”. “Ayuda nacional todavía no tuvimos. Se comunicó la ministra Patricia Bullrich para decirnos que teníamos que hacer un censo. Iban a mandar un subsidio, pero hasta ahora está todo en signos de pregunta”, destacó.

Inundaciones: Provincia envió ayuda a los municipios afectados por el temporal

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lidera el gobernador Axel Kicillof, envió colchones, frazadas, kits de limpieza, bidones de agua y alimentos no perecederos para las localidades más afectadas por las inundaciones.

Arrecifes, Campana, Chacabuco, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Salto, San Antonio de Areco y Zárate fueron los municipios afectados por las fuertes e incesantes precipitaciones que azotaron al noroeste del territorio bonaerense.

image.png

Al mismo tiempo, continúan los operativos para habilitar rutas. Las autoridades provinciales informaron que sigue el corte total en la 9 -autopista a Rosario- sumado a que se mantiene cerrado el tránsito entre Zárate y Alsina, en ambos sentidos.

Por otra parte, destacaron que se habilitó la 51, entre Arrecifes y Salto, junto con la ruta 31, sobre Salto y Rojas. Además, se mantiene el corte total de la ruta provincial 32, entre Salto y Pergamino por anegamientos. "Aproximadamente 70.000 kilómetros cuadrados de la provincia fueron afectados por el temporal", explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La ayuda enviada por el Gobierno de la PBA

Arrecifes

100 colchones

100 frazadas

100 kits de limpieza

Campana

479 colchones

350 frazadas

350 kits de limpieza

168 bidones de agua

22.000 kilos de mercadería seca

Chacabuco

100 colchones

336 bidones de agua

5.000 kilos de mercadería seca

Exaltación de la Cruz

100 colchones

150 frazadas

100 kits de limpieza

336 bidones de agua

General Rodríguez

272 colchones

150 frazadas

150 kits de limpieza

504 bidones de agua

22.000 kilos de mercadería seca

Salto

1.250 colchones

1.550 frazadas

550 kits de limpieza

1.242 bidones de agua

10.000 kilos de mercadería seca

San Antonio de Areco

380 colchones

380 frazadas

80 kits de limpieza

336 bidones de agua

Zárate