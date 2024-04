Comenzarán a juzgar al exmarido de Julieta Prandi por violencia de género y abuso sexual

De esta manera, el exmarido de Prandi afrontará el juicio tras las pericias psiquiátricas de parte de Rafael Herrera Milano, quien advirtió que la conductora contaba con "acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional". Este análisis se llevó adelante después de que se rechazara la apelación de Contardi.

En tal sentido, el psiquiatra detalló que "a lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo, destacando un daño lacerante en su autoestima".

En tanto, la actriz expuso en diálogo con América TV el sufrimiento que atravesó: "Si mi trabajo no me hubiese hecho una persona pública, otro hubiese sido el desenlace. Estaba amenazada, tenía temor y por algo me fui de mi casa".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].