"Clases o tiros", la estremecedora amenaza que dejaron en una escuela de Rosario

El mensaje fue escrito con una piedra sobre las baldosas de la vereda, justo en el acceso al establecimiento.

clases o tiros rosario rosario3.com

"Los chicos se fueron de la escuela, todos con temor. Estoy mal, re nerviosa y angustiada. Los mandamos a estudiar no a que los maten. No se puede creer lo que está pasando. Mi nena viene a la tarde pero no la voy a mandar", declaró una madre al portal Rosario3.

https://twitter.com/SomosRosarioOK/status/1633922639952588800 ESCUELA BAJO AMENAZA: “CLASES O TIROS”

SUPERÍ Al 2400 - COLEGIO TOMAS ESPORA

La comunidad educativa muy asustada porque esta mañana cuando volvieron a clases después del paro se encontraron una leyenda escrita con tiza: “Clases o balas”. pic.twitter.com/1gwTM8NZzz — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) March 9, 2023

Dos escuelas en menos de una semana

El mensaje mafioso dejado en la escuela Tomás Espora es el segundo episodio violento que se vive en un establecimiento educativo de Rosario en menos de una semana.

El pasado lunes, se ejecutaron al menos diez disparos contra el frente de la escuela primaria N° 6.430 Isabel La Católica, al sur de la ciudad, en la que trabajaba una portera que está detenida por narcotráfico desde enero de este año, cuando fue detenida con dos kilos de cocaína y una máquina de contar billetes dentro de su vehículo.

Fueron los vecinos quienes escucharon los disparos. Si bien no hubo heridos, los atacantes dejaron un mensaje escrito antes de huir, dirigido a integrantes de una banda narco que opera en la zona.