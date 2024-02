Científicos internacionales defienden la ciencia y tecnología argentina: impulsan campaña en contra el desfinanciamiento

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ValeArvejita/status/1758169131998675269&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL CORREO



En estas cartas, científicas y científicos de todo el mundo, incluyendo premios Nobel, expresan su respeto por la ciencia argentina y su preocupación por el desfinanciamiento. #NoALaDestrucciónDelSistemaCyT https://t.co/Xayawws0Y8 — Valeria Edelsztein (@ValeArvejita) February 15, 2024

Mediante un mapa interactivo, Valeria comparte las palabras de decenas de personas influyentes en el mundo de la ciencia. “He sido testigo del tremendo y arduo trabajo que se hace allí, la ciencia argentina es excelente. Cualquier intento de recortar la inversión en ciencia no solo afecta a la Argentina sino a toda la región y a la ciencia de todo el mundo”, expresó Gabrielle Britton, una científica estadounidense directora del Centro de Neurociencia del Instituto de investigaciones y servicios de alta tecnología en Panamá.

Estos testimonios están impulsados frente a un panorama de incertidumbre en el Conicet ya que durante el 2024 los organismos del Estado deberán funcionar con el mismo presupuesto de 2023, a pesar de la devaluación de diciembre y la inflación.

Para entender el presente que viven los científicos hoy, C5N.com dialogó con Valeria Edelsztein y Claudio Cormick, investigadores del Conicet: “El panorama dado el recorte presupuestario es sumamente oscuro; son muchos aspectos del funcionamiento del organismo que están siendo atacados simultáneamente”, explicó Edelsztein, ya que no es solo un ataque contra, por ejemplo, la posibilidad de incorporar nuevos becarios e investigadores, sino que también afecta la continuidad del trabajo de quienes ya trabajan como parte del organismo.

No solo se trata de las becas sino que “en paralelo, muchas de las personas a las que se les había anunciado, en septiembre del 2023, que ingresarán a la planta permanente del organismo como nuevos investigadores vieron paralizados sus trámites de alta”, señaló Edelsztein.

YouTube: @DefensaSTEMArgentina pic.twitter.com/dML0UOmQMO — Valeria Edelsztein (@ValeArvejita) February 23, 2024

También está en riesgo el trabajo de los investigadores e investigadoras que ya son parte del organismo: “Al igual que en el caso de las universidades nacionales, la prórroga del presupuesto 2023 significa para el Conicet ser capaz de costear los gastos solamente hasta mediados de año; después de junio, miles de investigadores y becarios quedamos expuestos a no cobrar nuestros salarios”, añadió Cormick.

No solo es un tema que involucra los sueldos como principal gasto del Conicet, sino que también el trabajo de las diferentes áreas de investigación experimental se ve en riesgo. Según desarrolla Cormick esto supone inversión también en la compra de reactivos y de equipos que, en las actuales condiciones, el trabajo de miles de compañeros y compañeras se ha tornado, por decisión del Gobierno, simplemente impracticable. “Nos están obligando a no avanzar con nuestras investigaciones, y luego nos acusarán cuando la productividad del organismo baje”, apuntó.

Teun van Dijk: “La investigación es la forma en la que los países se desarrollan y crecen”

Teun van Dijk, lingüista holandés cofundador del análisis crítico del discurso, en uno de los videos publicados por Valeria en su cuenta de X. “Académicos del mundo se unieron en solidaridad con los académicos de la Argentina. Durante mis visitas al país pude formar contactos directos con investigadores allí y me impresionó la calidad internacional de sus investigaciones”, continuó.

Muchos de los comentarios de científicos y científicas remarcan la calidad de la ciencia en el país y la importancia de llevar adelante programas nacionales para beneficiar a la población nacional como internacional. Entonces, ¿qué está en juego detrás de estos recortes?.

6. Teun van Dijk. Holandés. Lingüista. Co-fundador del análisis crítico del discurso pic.twitter.com/RPkWn3z0eB — Valeria Edelsztein (@ValeArvejita) February 15, 2024

Ante esta situación Valeria señaló que existen dos ejes sobre los que podemos trabajar para intentar permear en el público: como por ejemplo que se discontinúe investigaciones, por falta de presupuesto para insumos o porque la falta de pago de los salarios fuerce a investigadores a abandonar el trabajo en el país. Esto puede generar que el país se quede con pocos científicos de nivel doctoral o superior, a causa de la forzada “fuga de cerebros” de los investigadores en cuya formación el país ya invirtió, y a causa de no formar nuevos doctores.

A raíz de todo esto es imprescindible el trabajo que vienen realizando para que cada vez más personas conozcan las opiniones de otras figuras en el campo de la ciencia e investigación. "Los videos y cartas que estamos recibiendo como parte de la campaña internacional de apoyo muestran una y otra vez que lo que hacemos acá frecuentemente se conoce en el exterior, y se lo respeta; de hecho, a propósito de varias áreas nosotros mismos aprendimos sobre la ciencia argentina a propósito de lo que comentaban colegas de afuera", remarcó.

En la actualidad existen investigaciones claves que ya están iniciadas, como las de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el proyecto CAREM, un reactor nuclear de baja potencia diseñado y construido en Argentina, o como por ejemplo la aplicación de la técnica del insecto estéril al combate del Aedes aegypti, entre otras.

En cuanto a la posible “fuga de cerebros” que pueda llegar a ocurrir o no, dada esta situación, la investigadora aclara que “no habría mucho riesgo de fuga de cerebros si, como les divierte pensar a los trolls oficialistas, los investigadores argentinos fuéramos ñoquis que, sin el Conicet, no tendríamos a qué dedicarnos. Pero la historia mostró una y otra vez que esto no es así. El punto no es que no podamos insertarnos afuera, sino que muchos simplemente no queremos hacerlo; la cuestión, en todo caso, es si el gobierno va a tratar de forzarnos a hacerlo”.

Combatir el desconocimiento en una era donde abunda la desinformación y las fake news

Cada vez en redes sociales es más común que se difundan noticias falsas para tratar de argumentar contra algún tema. Ante esta situación Valeria demostró que existen dos maneras de intentar permear en el público: una consiste en presentar la información necesaria y en términos comprensibles, atendiendo al nivel de alfabetización científica de la población, y otra generar interés para que la sociedad elija consumir esa información, ya que si no importa detenerse a leer sobre eso, o a mirar un video al respecto, no va a llegar al púbico.

“Una de las formas en que hemos intentado combatir este desconocimiento es apelar al orgullo por la ciencia argentina y en particular a la desarrollada desde el Estado; a que el público pueda ver que nuestro país no solo se destaca en el fútbol o la música, sino también en ciertas áreas de la investigación”, añadió Claudio.

Algunos de los ejemplos en donde la Argentina fue pionera en el mundo:

Argentina es uno de los únicos países del mundo con la capacidad de diseñar y fabricar satélites geoestacionarios.

Argentina fue el primer país de Latinoamérica en tener estas centrales (y en dominar el ciclo completo del uranio, desde su extracción hasta su enriquecimiento) gracias a una decidida apuesta desde el Estado

Argentina es el país que más premios Nobel en ciencias tiene en toda Latinoamérica: Houssay, Leloir y Milstein, o como Claudio llama “nuestras otras tres estrellas”. “Fueron investigadores locales quienes desarrollaron una formulación pediátrica de los medicamentos contra el Chagas porque a las multinacionales no les convenía económicamente invertir en el área”, definió.

Argentina llegó a tener un lugar destacado en la carrera espacial al ser el cuarto país en enviar un animal al espacio y traerlo de vuelta con vida.

Defender la ciencia y tecnología argentina desde cualquier lugar del mundo

"La defensa de la ciencia no puede involucrar únicamente a quienes somos parte de la comunidad de investigadores e investigadoras, así como, recíprocamente, la defensa de tantas otras cosas que este gobierno está atacando no puede involucrar únicamente al sector específico bajo ataque", consideró Claudio.

Ante esta situación, el investigador aclaró que debe existir una articulación entre la defensa de las ciencias con los intereses, y las luchas, de otros sectores de la sociedad. "La forma en que pueden defender la ciencia quienes no forman parte de la comunidad científica es impulsando sus propias luchas y coordinando", afirmó.

Y completó: "Entonces, resumiendo, la primera respuesta es que la mejor forma en que nos pueden ayudar desde otros sectores es dando sus propias luchas y confluyendo, de manera no corporativa, en reclamos unitarios". Eso no es todo, sino que Valeria aclaró que también es necesario las medidas de lucha que son específicas del sector de ciencia y técnica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ValeArvejita/status/1757134803634172234&partner=&hide_thread=false ¡Te seguimos buscando para el festival federal de ciencia "Elijo Crecer" !



Especialmente si sos de:

La Rioja

Santa Cruz

Formosa

Catamarca

Tandil

Misiones

Junín

Balcarce

Necochea

Trelew

La Pampa

Salta

SM de los Andes

Neuquén



Te anotás acá: https://t.co/p6XAptmuxJ — Valeria Edelsztein (@ValeArvejita) February 12, 2024

Por ejemplo, el festival Elijo Crecer-Ciencia por Argentina que están organizando para el 6 y 7 de abril próximos, o los sucesivos “ruidazos”, movilizaciones y asambleas que periódicamente estamos realizando en el Polo Científico. "Les agradeceríamos a quienes no son parte de la comunidad científica y quieren apoyarnos es que participen de nuestras actividades públicas y nos ayuden a difundirlas", agregó.

"Siempre es bienvenida la presencia de toda la gente que quiera sumarse a defender algo que es del pueblo y para el pueblo", finalizó Valeria.