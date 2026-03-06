Chango Más invita a sus clientes a la Gran Feria de Liquidación La cadena ofrece miles de productos con descuentos imperdibles en bazar, decoración, electro, muebles y más, en todas las sucursales del país. Por + Seguir en







Productos destacados en Chango Más. Freepik

La cadena Chango Más invita a sus clientes a la Gran feria de liquidación, una propuesta de compra en miles de productos con descuentos exclusivos en las categorías de bazar, electro, muebles, maquillaje, decoración del hogar, fragancias, indumentaria y accesorios para el automotor.

Será el 6 al 8 de marzo y los clientes tendrán a disposición descuentos del 60%, 50% y 40% en diferentes productos para renovar el hogar y aprovechar miles de artículos a precios únicos en todas las sucursales de Chango Más.

También se podrá concretar a través de la plataforma de eCommerce MásOnline. Durante los tres días de la promoción, la cadena ofrecerá una amplia variedad de artículos seleccionados para el hogar y el uso cotidiano, con ofertas especiales en productos de primeras marcas y oportunidades pensadas para quienes buscan equipar o renovar distintos espacios de la casa.