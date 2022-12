Chaco: repudiable video de unos jóvenes alcoholizados manejando a toda velocidad y a los tiros

Según lo trascendido, no hubo heridos a pesar del tremendo riesgo que había por el estado de los integrantes del vehículo y sobre todo por ese disparo que para la suerte de los que habitan en Resistencia, donde ocurrió el hecho, no cayó en ninguna persona. A pesar de las imágenes, resta determinar si hubo más tiros que no fueron registrados en el video.

También se informó ya se conoce la identidad de por lo menos tres ocupantes del auto y esto podría facilitar ubicarlos aunque se debe aguardar por cómo avanza la investigación.