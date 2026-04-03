5 de abril de 2026 Inicio
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Chaco: hallaron una serpiente de más de dos metros en un gallinero y causó pánico

Se trata de un ejemplar de Boa curiyú, también llamada anaconda amarilla, la especia más grande de Argentina, que fue hallada por el dueño de la residencia. La Policía del Chaco retiró al animal rastrero.

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La boa curiyú medía más de dos metros de largo.

La boa curiyú medía más de dos metros de largo.

Momentos de pánico se vivieron en una vivienda de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, cuando un hombre encontró en su gallinero a una serpiente de más de dos metros, que generó pánico en la zona. Rápidamente dio aviso a la Policía provincial, que rescató al animal rastrero del lugar.

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El insólito hallazgo sucedió cerca de las 23.30 del jueves, cuando un vecino de la zona de Ampliación Ávalos al 3.000 detectó la presencia del reptil de gran tamaño atrás de su casa. Se trataba de un ejemplar de Boa curiyú, también llamada anaconda amarilla, la especia más grande de Argentina. Enseguida, las autoridades de la ciudad intervinieron en el asunto.

policia chaco serpiente

Personal de la policía especializado en ofidiología llegó al domicilio para evaluar la situación. Tras una inspección minuciosa, confirmó que el animal correspondía a una boa curiyú de aproximadamente 2,5 metros de longitud. El procedimiento se desarrolló con una precisión notable, logrando la captura del ejemplar sin poner en riesgo a las personas ni al propio animal.

Según reportaron las fuentes policiales, la serpiente fue trasladada de forma segura hasta un centro de rescate y rehabilitación de reptiles. Allí, el ejemplar permanecerá bajo cuidado y observación, a la espera de que se coordine su liberación en una reserva natural, garantizando su preservación y la seguridad de los vecinos.

Mirá el momento del rescate de una boa curiyú en Resistencia

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