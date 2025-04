Cayó el "Doctor Chen": está acusado por abuso sexual y descubrieron que también vendía medicina ilegal

Luego de la denuncia de una mujer, la cual asegura ser víctima del hombre de ascendencia asiática, la Policía de la Ciudad allanó su clínica y evidenciaron que no estaba habilitada, por lo que tiene dos imputaciones. Sin embargo, no quedó detenido.

Un hombre de ascendencia asiática conocido como el Doctor Chen fue denunciado por abuso sexual por una paciente ante la Justicia, quien ordenó un allanamiento y descubrió que la clínica donde atendía en Flores no solo que no estaba habilitada, sino que también vendía medicina ilegal. Está doblemente imputado, pero no quedó detenido.