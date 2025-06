Caso Maradona: uno de los abogados de la jueza Makintach aseguró que ella "va a decir su verdad llegado el momento"

Darío Saldaño, encargado de la defensa técnica, se refirió a la situación procesal de la magistrada, quien está a la espera de que el Poder Ejecutivo de la Provincia acepte o no su renuncia.

juicio por la muerte de maradona- cámaras de seguridad jueza- tribunales de san isidro

En esa línea, descartó que tuviera que ver con el juicio político en su contra: "No era por temor al jury de enjuiciamiento, sino por el costo emocional. Todo su sentir y pensar está en la nota de renuncia".

Sobre los pasos a seguir del proceso, ya presentada la renuncia, esta debe ser aceptada por el Poder Ejecutivo de la Provincia. "No hay plazo para aceptar la renuncia, es un proceso en el que lo primero que se hace es verificar la presentación ante la Suprema Corte. Se verifica la aptitud para renunciar, es decir, chequear que no haya ningún jury abierto ni avanzado. Al no tener denuncia ni nada anterior, se hace un recorrido de consultas administrativas, todo mientras el jury de enjuiciamiento sigue adelante", especificó el magistrado.

Igualmente, esto no supondrá una diferencia en su economía, ya que Makintach continuará cobrando pese a su situación judicial. En diálogo con LN+, Saldaño explicó que la magistrada no tiene retención de salario porque está licenciada hasta el 24 de agosto, situación que ampara la ley. Sí informó que dejó de dar clases en la universidad en la que era profesora.

De esta manera, delegó la responsabilidad al Poder Ejecutivo acerca de la resolución de la situación de la magistrada. Igualmente, adelantó que es probable que Makintach hable sobre lo ocurrido, aunque no sabe bien por qué medio lo hará. "Ella puede esperar, va a decir su verdad llegado el momento. Estamos evaluando cuándo, lo que lo va a definir va a ser la totalidad de las circunstancias procesales", señaló.

Qué dice la carta de renuncia de Julieta Makintach

La carta de renuncia de Makintach, dirigida al gobernador Axel Kicillof, fue presentada por el abogado Darío Saldaño en la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Allí, la jueza explicó que su decisión "se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas".

Jueza Julieta Makintach Redes sociales

"Consciente del contexto, y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial, considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos es apartarme voluntariamente del cargo", sostuvo.

"Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar al derecho de ejercer mi defensa en los ámbitos que correspondan, pero con la convicción profunda de que la credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares", agregó.