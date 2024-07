Caso Loan: el mapa de Maciel, gritos, pozos y lagunas, ¿colaboración o más pistas para desviar la investigación?

“Intenta mejorar su situación y mostrarse colaborativo y útil para la investigación, pero al menos hasta ahora, no le alcanza”, dijo a C5N uno de los investigadores directamente ligado a la causa que dirigen la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y el fiscal federal Mariano De Guzmán.

“Gritos de desesperación”

En ese plano confeccionado a mano por el propio Maciel, con trazos de birome azul y en dos hojas unidas en el centro, se puede advertir el detalle de la casa de la abuela Catalina, los caminos que la rodean, las zonas de campos rastrilladas, las casas vecinas y toda una serie de sugerencias que el exjefe policial le hace a los investigadores.

“Revisar bien todo ese sector de campo y las lagunas!!!”, escribió Maciel en una zona pasando el huerto de la abuela Catalina y unos eucaliptos.

A la derecha de esa indicación, Maciel dibujó la casa del ambulanciero Abundio Escobar, un vecino que en las ultimas horas se transformó en un testigo clave, ya que le aseguró a la jueza que la tarde en la que desapareció Loan, él escuchó una serie de “gritos de desesperación” de un nene como “llamándole a la mamá”.

En el croquis, Maciel saca una flecha de la casa del ambulanciero y puso “2/3 gritos de niño”, aunque lo que no aclara es cuándo se enteró él de esta situación. Si ya lo sabía de antemano, ¿por qué este testigo no figura en las primeras actuaciones de la causa y recién declaró hace pocos días ante la jueza federal?

En el plano, el comisario también dibujó el camino Tacuarí, donde marca el supuesto paso de una camioneta blanca, un punto “X” donde escribe “ruido fuertísimo” y a la derecha primero una “casa de testigo” y más abajo la “casa de campo” de los imputados Carlos Pérez y Victoria Caillava.

“¿De quién es la camioneta?”, se pregunta el comisario.

Otras referencias asentadas en el mapa por Maciel son el cementerio que la abuela Catalina tenía en el fondo de la casa, un “pozo” cercano, la referencia “¿Laudelina e hija?” (por Macarena), así con dos grandes signos de interrogación, situadas en el patio de la vivienda, y otra que dice “Per-Cai 14.30”, por el horario en el que se retiró el matrimonio compuesto por el exmarido y la funcionaria municipal.

El objetivo de Maciel y su defensa, liderada por el abogado Miguel Ángel Pierri, era que la jueza lo acepte como imputado colaborador.

“Si me autorizan, y consideran que puedo ser una persona importante, yo quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho mil millones de mentiras (…) Soy imputado colaborador”, dijo el acusado de encubrimiento en su indagatoria.

“Temo que me maten"

Pero lo cierto es que más allá de manifestar sus intenciones, el excomisario no confesó ninguna participación en ningún delito ni aporto datos que puedan esclarecer qué pasó con Loan y con ello mejorar su situación en la causa, por lo que por ahora, la directora del proceso, Pozzer Penzo no piensa incluir a Maciel bajo ese paraguas legal que le traería algún beneficio.

En otro tramo de su exposición -a la que accedió C5N-, Maciel agregó: “Yo quiero que el hecho se esclarezca. A pesar del dolor que tengo yo, porque estoy preparado para ser policía, no un preso, sigo pensando en esa pobre criatura y pienso en el dolor del padre y la madre. Quiero que aparezca la criatura. Soy inocente”.

Por último, dijo sentir temor por su vida y pidió no volver a una cárcel federal: “Temo que me maten, porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me reúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos”.

Sin embargo, al término de su declaración, se dispuso que Maciel sea trasladado a otra cárcel federal, esta vez, al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.