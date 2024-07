Caso Loan: denuncian que Pérez y Caillava ejercieron ilegalmente como pediatras en Córdoba

Carlos Martín Ramírez dialogó con C5N y se refirió a Caillava y Pérez: "Me di cuenta con el tiempo, tengo mucha experiencia en salud, trabajé 10 años en terapia intensiva. Me di cuenta que estos no sabían nada".

Sin embargo, el trabajador agregó que "esto era una asociación ilícita, son como 15 entre ellos Pérez y Caillava". "Integraban una banda. Robaban los medicamentos, le robaban la leche a los chicos, comían asado, tomaban vino, metían adolescentes a la cama", enumeró sobre los hechos que vio durante el tiempo que compartió con el matrimonio y que denunció en la Fiscalía de Córdoba.

"Cuando descubrí que eran médicos truchos, los denuncié. Eso fue el 2 de noviembre del 2023. Hasta el día de hoy quedaron en llamarme para que amplíe la declaración y nunca me llamaron", reveló. "Cuando quedan detenidos en Corrientes, ahí los reconocí", recordó el trabajador.

El centro de salud que fue el escenario para la actividad ilegal de la pareja se localiza en la periferia de Córdoba. "Hacíamos guardias de 24 horas ahí, así que nos quedábamos a dormir", añadió. "Era tierra de nadie", sostuvo el enfermero.

Pérez y Caillava en el almuerzo en la casas de Catalina

Allí, la exfuncionaria de 9 de Julio y el excapitán de la Armada se presentaron como médicos pediatras y "atendían 10 personas por día, tenían contacto directo con menores, durante un año aproximadamente". Además, durante ese periodo, también "trabajaban en otro centro de salud a unos kilómetros de ahí", siempre en barrios carenciados.

Sin embargo, existe un detalle llamativo: el centro de salud donde trabajaron Pérez y Caillava es el mismo donde, hace casi un mes, una mujer dijo haber visto a Loan.

Cuando habían pasado 15 días de la desaparición de Loan, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que recibió un llamado de una mujer que aseguró haber visto a un niño de características físicas similares.

El comunicado detalló: "La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, investiga una denuncia de una mujer residente en la ciudad de Córdoba que manifestó que el día 26 de junio de 2024, alrededor de las 17 horas, vio a un niño de la edad y con las características físicas similares a las de Loan Danilo Peña, en la puerta del dispensario de barrio Obispo Angelelli de esa capital".