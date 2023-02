Caso Fernando Báez Sosa: la exaltada reacción de Fabián Améndola ante un cuestionamiento de Diego Brancatelli

El abuelo de Lucio Dupuy, tras el veredicto: "Hay un fallo con el que no estamos de acuerdo"

En el programa Argenzuela en C5N, con la conducción de Jorge Rial, el letrado reaccionó ante las palabras de Brancatelli que apuntó: "Cuando los pibes que tienen 17 y 18 años y se van de vacaciones, yo no sé en que puede terminar cada uno (...)". Y luego se puso en el lugar de los padres de los acusados: "Nunca escupamos para arriba (...) uno por los hijos hace todo. No sería tan soberbio y agresivo de decir que hay que buscar un psicólogo" sostuvo el periodista. Améndola respondió: "De qué me estás hablando, estos pibes sabían perfectamente lo que hicieron y porque lo quisieron matar".