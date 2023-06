Caso Cecilia Strzyzowski: la mamá volvió a pedir Justicia y perpetua para los responsables

"Alegría, dentro de todo, porque me demuestra que habrá justicia. En el dolor me siento apoyada, nada me va a devolver a mi Monita. Ni siquiera que ellos vayan a perpetua, pero me va a dar la seguridad de que a otra chica no le pase lo mismo", explicó la madre de Strzyzowski en los micrófonos de C5N.