Crece el empleo informal y la precarización alcanzó al 44,2% de los trabajadores Un informe advierte que el aumento de la ocupación no implica una mejora del mercado laboral. La mayor parte de los nuevos puestos son informales, con ingresos insuficientes y dificultades para ampliar las horas de trabajo. Por Agregar C5N en









Crece el empleo informal y la precarización ya alcanza al 44,2% de los trabajadores

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación marcada por el avance del empleo precario. Aunque la tasa de desocupación se mantiene relativamente estable y la cantidad de personas con trabajo aumentó, un informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) sostiene que ese crecimiento se explica, principalmente, por la expansión de ocupaciones informales y de menor calidad.

El relevamiento indica que entre comienzos de 2025 y el primer trimestre de 2026 la creación de empleo se concentró tanto en asalariados no registrados como en trabajadores independientes informales. Como consecuencia, la tasa de informalidad llegó al 44,2%, uno de los registros más altos de los últimos años.

Para el CETyD, este escenario no representa una recuperación genuina del mercado laboral, sino una respuesta de los hogares a la pérdida de poder adquisitivo. Ante la necesidad de sostener los ingresos, cada vez más personas buscan incorporarse al mercado de trabajo, aunque las oportunidades disponibles sean de baja calidad y con escasa protección laboral.

El estudio también pone el foco en la subocupación. Según el informe, más del 90% de quienes consiguieron un empleo durante el período analizado necesita trabajar más horas para mejorar sus ingresos, pero no logra hacerlo por la debilidad de la demanda.

En el caso de los trabajadores asalariados, la oferta de horas adicionales resulta insuficiente, mientras que los independientes encuentran un mercado con bajo nivel de consumo que limita la posibilidad de incrementar sus ventas o conseguir nuevos clientes.