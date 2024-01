Carlos Regazzoni, sobre el fuerte aumento de las prepagas: "No hay tiempo y tiene que intervenir el Estado"

Para el extitular del PAMI “la solución es muy difícil” pero “lo que no puede pasar es lo que en medicina se llama evento catastrófico”. El cual ocurre cuando “una enfermedad además de comprometer la condición de la persona, compromete su situación económica al punto de llevarla a la pobreza”.

prepagas La medicina prepaga subió un 40% promedio en enero y ya anunciaron un nuevo incremento para febrero.

Fuerte incremento en el precio de los remedios

Para Regazzoni, el aumento de los remedios responde a explicaciones "múltiples" pero "tambien tienen que ver con la inflación". "Ahora lo que necesita urgente es una solución porque lo que no puede estar la gente es sin pagar los remedios”, explicó el extitular del PAMI en C5N.

“Lo que no puede ocurrir es que un ciudadano no pueda acceder a los remedios. El principio de acción es que todos los ciudadanos tengan sus remedios por igual. No puede ser que una persona por no tener recurso le falten remedios y la otra persona si los pueda tener Esto no lo puede hacer nadie más que el Estado", remarcó.

A manera de conclusión sobre el difícil momento del sistema de salud Regazzoni fue claro: “Hay mucha gente que no está tomando sus remedios, hay mucha gente que no está haciendo sus recibiendo sus tratamientos y hay mucha gente que no está pudiendo pagar la prepaga. La solución es delicadísima y tiene que intervenir el Estado, no se puede esperar”.