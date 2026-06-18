La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó un nuevo esquema para identificar las infracciones de tránsito en todo el país.

Cambia el sistema de scoring de la licencia de conducir: cuáles son las infracciones y cuánto costarán las multas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar el registro y la clasificación de las infracciones de tránsito en todo el país.

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La medida quedó formalizada este jueves a través de la Disposición 167/2026 , publicada en el Boletín Oficial , y apunta a que todas las jurisdicciones adheridas utilicen una misma nomenclatura para identificar las faltas y administrar los antecedentes de los conductores.

Aunque el sistema de puntos ya estaba vigente, la principal novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada infracción, una herramienta que permitirá mejorar el intercambio de información entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

El nuevo esquema operativo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. La actualización busca consolidar un sistema de scoring uniforme en todo el país, facilitar el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones y mejorar el control de los antecedentes de tránsito.

Desde la ANSV aclararon que la disposición no incorpora nuevas multas ni modifica las sanciones actualmente vigentes. La actualización establece un código específico para cada infracción contemplada dentro del régimen nacional.

De esta manera, conductas como manejar con alcoholemia positiva, utilizar el celular al volante, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo tendrán una identificación uniforme en todas las jurisdicciones adheridas.

Según explicó el organismo, la medida busca optimizar la gestión de los antecedentes viales y garantizar una aplicación más homogénea del sistema de scoring en todo el territorio.

Las infracciones más frecuentes incluidas en el sistema

Entre las faltas más comunes contempladas en el nuevo listado figuran:

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

No usar cinturón de seguridad.

Utilizar el celular o auriculares mientras se conduce.

Circular sin seguro vigente.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

No respetar semáforos.

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales.

El esquema también contempla infracciones vinculadas con la documentación obligatoria del vehículo, el estado de los elementos de seguridad, el respeto de las prioridades de paso y distintas faltas de estacionamiento.

Cuál es el valor estimado de las multas

Las sanciones continúan expresándose en Unidades Fijas (UF), un parámetro que en gran parte del país se calcula en función del precio de un litro de nafta premium o de mayor octanaje.

A modo de referencia, puede tomarse un valor estimado de $2.249 por UF. Sin embargo, el monto definitivo depende de la jurisdicción donde se aplique la infracción y de las actualizaciones del precio de los combustibles.

Con ese valor de referencia, las multas estimadas quedarían de la siguiente manera:

No usar cinturón de seguridad: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

Circular sin RTO: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

No respetar semáforos: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

Usar el celular al volante: entre 150 y 500 UF ($337.350 a $1.124.500).

Exceso de velocidad: entre 150 y 1.000 UF ($337.350 a $2.249.000).

Alcoholemia positiva: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).

Circular a contramano: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).

Negarse al control de alcoholemia: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

Conducir inhabilitado: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

Participar en picadas ilegales: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

Las faltas con las sanciones más elevadas

El nuevo listado reserva las penalidades más severas para las conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial.

Entre ellas se encuentran:

Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.

Circular con servicios de transporte sin las luces reglamentarias.

Exceso de carga sin autorización.

Alterar o adulterar sistemas de control del vehículo.

En estos casos, las multas pueden variar entre 5.000 y 20.000 UF. Tomando como referencia un valor de $2.249 por unidad, las sanciones económicas podrían oscilar entre $11.245.000 y $44.980.000.