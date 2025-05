Caída de la natalidad en Argentina: factores económicos, sociales y el debate que abrió Milei.

En Argentina, la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estableció el aborto legal como una política pública, reconociendo el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para mujeres y otras personas gestantes. Esta ley implica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a este procedimiento de manera gratuita y en todos los sistemas de salud.

Natalidad en Argentina

Por otra parte, los especialistas señalan que el descenso de la natalidad se vincula con varios factores y que no existe una sola causa que explique por completo este fenómeno. Incluso, los datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la tasa de natalidad viene bajando desde 2014 y, en la Argentina, la ley de aborto se aprobó recién en diciembre de 2020.

El último informe realizado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral observó que, en la última década, la cantidad de nacimientos en Argentina cayó un 41%. En detalle, en 2023 nacieron 460.902 bebés, una cifra muy alejada de los 777.012 registrados en 2014.

Uno de los datos más notorios es que la tasa de fecundidad tocó en 2023 su mínimo histórico: 1,33 hijos por mujer, ubicándose muy por debajo del umbral de reemplazo poblacional establecido por los demógrafos en 2,1.

Natalidad Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral

Caída de la natalidad: qué dicen los argentinos

El fenómeno que se viene profundizando desde los últimos diez años responde a una combinación de factores económicos, sociales, culturales y demográficos. Tras la frase de Javier Milei, los usuarios en redes sociales reaccionaron y expresaron su punto de vista y experiencias personales en un extenso debate en X.

Uno de los factores más mencionados está vinculado a la inestabilidad económica que atraviesa el país. Altas tasas de inflación, pérdida del poder adquisitivo, dificultades para acceder a la vivienda y condiciones laborales precarias generan incertidumbre. Muchas personas, especialmente jóvenes, postergan o descartan la idea de tener hijos ante la imposibilidad de garantizar una calidad de vida adecuada.

Embed Para la gente que no tiene hijos al momento de leer esto ¿Cuántos años tenés? ¿por qué no tenés hijos ahora? — Sol Prieto (@holasolprieto) May 21, 2025

"Me gustaría darle garantías que aun no tengo como casa, estabilidad laboral, pagar un colegio", "Se me complica llegar a fin de mes con mi pareja", "No tengo casa propia, sobrevivo con un sueldo paupérrimo lo cual afecta gravemente mi bienestar físico y mi salud mental, no estoy en condiciones de velar por la vida de otro ser humano", fueron algunas de las respuestas que se concentraron en un hilo en X.

"Me encantaría ser mamá pero ser adulta también es comprender que la responsabilidad antecede al deseo. Me aterra la crisis económica, ambiental, la vulneración de derechos y el tejido social roto", agregó otro comentario.

En otro mensaje, un usuario expresó: "Me detienen las condiciones materiales, ambientales y económicas, además de tener la certeza de que no podría darle las oportunidades de salud, educación y esparcimiento que tuve".

Por otra parte, las nuevas generaciones priorizan otras metas personales y profesionales, lo que habla de un cambio cultural en torno a la maternidad/paternidad: tener hijos ya no es visto como un mandato social inevitable, sino como una decisión opcional. Esto es especialmente evidente en las mujeres jóvenes, que buscan desarrollar su carrera, viajar o alcanzar cierta estabilidad antes de pensar en formar una familia.

Por otra parte, existen algunas circunstancias que influyeron directamente en la cifra: el país mejoró significativamente el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos a través del sistema público de salud y se implementó la Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas desde 2006, aunque con aplicación desigual según las provincias. Esto permitió un mayor control sobre la fertilidad y una reducción de embarazos no deseados.

En este punto, en los últimos años se ha observado una disminución de los embarazos en adolescentes, que históricamente representaban una parte considerable de los nacimientos en el país, gracias a campañas de concientización y acceso a mayor información.