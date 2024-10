Cacerolazos de vecinos en Mar del Plata por el tarifazo de luz: "Basta de facturas impagables"

En ese contexto, la situación social por el tarifazo es insostenible y varios vecinos marplatenses se autoconvocaron en la puerta de la Municipalidad para luego trasladarse a EDEA, la empresa distribuidora de energía en la Costa Atlántica.

El reclamo de los vecinos por el tarifazo de la luz en Mar del Plata: “No podemos pagar”

Tras el anuncio del incremento en las facturas de luz y gas, los vecinos de los diferentes barrios de Mar del Plata se hicieron presentes con cacerolas y carteles con un claro mensaje de “no al aumento desmedido” o “basta de facturas impagas” reclaman ser escuchados por el intendente, Guillermo Montenegro.

“En la boleta de mi casa me vino de luz $331.000, queremos saber qué solución nos dan porque nos dijeron que por ser de zona fría nos van a hacer un descuento, pero no estoy de acuerdo, no solo por ser de la zona fría que ya no tenemos gas y demás, sino que ya es una fortuna lo que vamos a pagar”, sostuvo un usuario en diálogo en La Mañana por C5N.

En sentido aseguró que ese importe es imposible de pagar porque “tampoco gano esta plata casi, por mes”: “Hasta 40mil pesos venía aguantando, de ahí pegó el salto a $298 mil y después a $300 mil, y con menos consumo porque me empecé a cuidar”.

Por otro lado, Rubén Haedo, representante de vecinos del Barrio La Dalia reveló que le llegaron boleta con importes de 400 mil y has 700 mil pesos. “Facturas que son imposibles de poder pagar. En EDEA me dicen ‘pagá y después reclamá’ y después de mandan a hacer ver el medidor. Hace 28 años que soy del barrio y jamás tuve un problema en el medidor. El problema lo empecé a tener en esta Gobierno con el señor Javier Milei. Lamentablemente no podemos pagar, si lo pagamos después no tenemos para comer”, se quejó.

Otra vecina, jubilada, aseguró que cobra la mínima de 234 mil pesos y que le es imposible pagar la factura: “Me vinieron facturas de 400 mil pesos. Y como viene por ese importe de acá a diciembre, voy a terminar pagar un millón de pesos. ¿Cómo lo pago? ¿Tengo que salir a robar para pagarle a ellos? 40 años de laburo y no me alcanza. No se puede pagar”.