Bunkers narco en la Ciudad: el desolador testimonio de un vecino de Constitución

En diálogo con Turno Mañana, denunció que "no se hace nada" por recuperar la zona. "Hoy por hoy uno no se siente orgulloso de Constitución, no se siente parte del barrio. Necesitamos políticas integrales, que Constitución vuelva a ser un barrio de la capital, no un barrio marginal", sostuvo.

"Como hay gente constantemente consumiendo, evidentemente venden. Ahora allanaron unos 25 bunkers, pero según lo que tenemos entendido hay como 45. El consumo es constante, viene gente de otros barrios a consumir ahí. Estamos totalmente invadidos", expresó.

César aseguró que en Constitución no hay "un banco, un café, un lugar donde sentarse", y tampoco "hay forma de vender una propiedad". "Todo lo que se pueda hacer siempre es bienvenido, porque hasta ahora lo que tenemos es desolación, desidia y abandono", lamentó.

"Si no se toman medidas integrales, los sacan hoy y vuelven mañana. Nosotros estamos tratando de promover una ley vecinal para que nos vean, para que vuelva la inversión, recuperar un barrio para la ciudad. Hoy no me siento un barrio de la ciudad, lamentablemente", concluyó.

CABA: vecinos denuncian que hay un corredor de distribución de droga que empieza en el Abasto y termina en Constitución

Vecinos de la Ciudad denunciaron la presencia bunkers de droga en distintos barrios y se mostraron preocupados por la inseguridad. "Hay un corredor de distribución de droga que empieza en el Abasto y termina en Constitución", contó Gloria Ortiz, vecina de Once, en C5N.

"En ese recorrido está ese bunker, hay hoteles alojamientos donde están las chicas trans vendiendo droga en la puerta, hay chicos del paco menores adictos que además de consumir venden, a cambio de la dosis", agregó.

Además apuntaron que la responsabilidad es del "Gobierno de la Ciudad que está implicado en todo esto porque lo sabe". "Estamos todos amenazados. Esta gente nos está echando de nuestros hogares. ¿Quién nos defiende a nosotros?", se preguntó Raúl Maiolo, vecino de Constitución.

Ambos coincidieron que las autoridades los escuchan pero no toman medidas en el asunto. "Somos totalmente ignorados, estamos desamparados", dijeron en relación al jefe de Gobierno porteño. "Hay ausencia del Estado. Imaginate que los vecinos fuimos lo que hicimos el listado de los bunker narco", indicó la mujer.